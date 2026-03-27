ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلىن جەكپە-جەككە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - كۋبالىق كاسىپقوي بوكسشى يوەنليس ەرناندەس ورتا سالماقتاعى WBO تۇجىرىمى بويىنشا الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلىن جەكپە-جەككە شاقىردى.
كۋبالىق بوكسشى Fight Hype Youtube ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا جوعارى دەڭگەيلى جەكپە- جەكتەرگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
يوەنليس ەرناندەس الداعى جەكپە-جەكتەردە WBA الەم چەمپيونى ەريسلاندي لارا، WBC الەم چەمپيونى كارلوس ادامەس نەمەسە WBO الەم چەمپيونى قازاقستاندىق جانىبەك ءالىمحان ۇلى سياقتى قارسىلاستارىنىڭ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق، ول IBF چەمپيونىمەن جۇدىرىقتاسۋدى دا جوسپارلايتىنىن ايتتى.
- ەگەر بىزگە مۇمكىندىك بەرىلسە، ءبىز ءالىمحان ۇلىن قوسا العاندا، كەز كەلگەن چەمپيونمەن جەكپە-جەككە شىعۋعا دايىنبىز، - دەيدى سپورتشى.
ايتا كەتەرلىگى، يوەنليس ەرناندەس كاسىپقوي رينگكە 2022-جىلى كەلىپ، 9 جەكپە-جەك وتكىزىپ، بارلىعىندا جەڭىسكە جەتكەن.
سپورتشى كۋبا قۇراماسى ساپىندا 2021-جىلى جانە 2023-جىلعى الەم چەمپينونى اتانعان.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، حالىقارالىق بوكس فەدەراتسياسى (IBF) قازاقستاندىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى تيتۋلىن الىپ تاستاۋ تۋرالى قاتاڭ شەشىم قابىلدادى.
ەسكە سالايىق، WBO ۇيىمى ءالىمحان ۇلىنىڭ الەم چەمپيونى تيتۋلىن ساقتاپ قالدى، ءبىراق ونى ءبىر جىلعا ديسكۆاليفيكاتسيالادى.