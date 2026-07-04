كۇننىڭ بەتىندە 3-شىلدەدە ەكى قۋاتتى جارقىل تىركەلدى
استانا. قازاقپارات – 3-شىلدەدە كۇندە م كلاسىنا جاتاتىن ەكى قۋاتتى جارقىل تىركەلدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
قولدانبالى گەوفيزيكا ينستيتۋتىنىڭ مالىمەتىنشە، العاشقى M1.2 كلاستى جارقىل استانا ۋاقىتىمەن ساعات 04:12 دە 4479 (N18W47) داقتار توبىندا تىركەلىپ، 13 مينۋتقا سوزىلعان.
ال ەكىنشى M1.5 كلاستى جارقىل استانا ۋاقىتىمەن ساعات 18:13 تە 4480 (S15W61) داقتار توبىندا بايقالعان. ونىڭ ۇزاقتىعى دا 13 مينۋت بولعان.
ينستيتۋتتىڭ ناقتىلاۋىنشا، 2-شىلدەدە كۇندە م كلاسىنا جاتاتىن تاعى ءتورت جارقىل تىركەلگەن.
كۇن جارقىلدارى رەنتگەن ساۋلەسىنىڭ قۋاتىنا قاراي بەس كلاسقا بولىنەدى: A ،B ،C ،M جانە X. ەڭ ءالسىزى - A0.0 كلاسى. ول جەر وربيتاسىنداعى شارشى مەترگە شاققاندا 10 نانوۆاتت ساۋلە شىعارۋ قۋاتىنا سايكەس كەلەدى. ءاربىر كەلەسى كلاسقا وتكەن سايىن ساۋلە شىعارۋ قۋاتى 10 ەسە ارتادى.
كۇندەگى جارقىلدار كۇن پلازماسىنىڭ عارىشقا تارالۋىمەن قاتار ءجۇرۋى مۇمكىن. مۇنداي پلازما بۇلتتارى جەرگە جەتكەن كەزدە گەوماگنيتتىك داۋىلداردىڭ تۋىنداۋىنا سەبەپ بولماق.
ەسكە سالا كەتسەك، ءساۋىر ايىنداڭى كۇننەن شىققان قۋاتتى جارقىلدار الداعى ۋاقىتتا جەرگە اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن جازدىق.