ەكى اپتادان كەيىن مۇستافا وزتۇرىك تۋرالى كوركەم فيلم تۇسىرىلە باستايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان تاەكۆوندو فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى قۇدىرەت شاميەۆ Jibek Joly تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ەكى اپتادان كەيىن مۇستافا وزتۇرىك تۋرالى كوركەم فيلمنىڭ ءتۇسىرىلىمى باستالاتىنىن ايتتى.
سۇحبات بارىسىندا قۇدىرەت شاميەۆ قازاق تاەكۆوندوسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى مۇستافا وزتۇرىككە گونكونگتاعى بريۋس ليدىڭ ەسكەرتكىشى سياقتى ەسكەرتكىش ورناتۋ جوسپاردا بار ەكەنىن ايتتى.
- ەسكەرتكىش ويدا بار. البەتتە، لايىقتى ادام. بۇل توسىن سىيدىڭ ءبىرى بولعان. ءبىراق ءسىز باس شەتىن ءوزىڭىز ايتىپ كەتتىڭىز، ايتايىن. مۇستافا تۋرالى فيلمنىڭ ءتۇسىرىلىمى ەكى اپتادان كەيىن باستالادى. تەك مۇستافا وزتۇرىك تۋرالى ەمەس، جالپى تاەكۆوندو سپورتى تۋرالى، كورەي مەن قازاق حالقىنىڭ دوستىقتى ناسيحاتتايتىن كوركەم فيلم بولادى. ونى ءوزىمىز، فەدەراتسيانىڭ قارجىسىنا ءتۇسىرىپ جاتىرمىز. ونداعى ماقسات، بۇل جەردەن اقشا تاۋىپ پروكاتقا شىعىپ كەتۋ ەمەس، تاەكۆوندونى ناسيحاتتاي وتىرىپ، باتىردىڭ رۋحىن جاڭعىرتۋ، - دەدى فەدەراتسيا پرەزيدەنتى.