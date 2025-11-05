ەكى اپتا الەۋمەتتىك جەلىگە كىرمەۋ جۇيكەگە جاقسى اسەر ەتەدى - زەرتتەۋ
استانا. قازاقپارات - زەرتتەۋگە كانادا ۋنيۆەرسيتەتتەرىندەگى 18 بەن 30 جاس ارالىعىنداعى 31 جاس قاتىسۋشى قاتىسقان.
ەكى اپتا الەۋمەتتىك جەلىگە كىرمەۋ جۇيكەگە جاقسى اسەر ەتەدى. جاقىندا Behavioral Sciences جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋ الەۋمەتتىك مەديادان 14 كۇنگە ساندىق دەتوكس جاريالاۋ سمارتفون مەن الەۋمەتتىك جەلىگە تاۋەلدىلىكتى ايتارلىقتاي ازايتىپ، فيزيكالىق، پسيحيكالىق جانە الەۋمەتتىك دەنساۋلىقتى جاقسارتاتىنىن انىقتادى.
سمارتفون ءومىردىڭ ءبىر بولشەگىنە اينالدى. الايدا، ونىڭ شامادان تىس پايدالانۋ پسيحيكالىق دەنساۋلىق ماسەلەلەرى، ۇيقىنىڭ ناشارلاۋى جانە فيزيكالىق بەلسەندىلىكتىڭ تومەندەۋى سياقتى ءتۇرلى سالدارى بولۋى ىقتيمال.
سوندىقتان گەنري فورد دەنساۋلىق ساقتاۋ ورتالىعىنان پەيدج كوين، ۆيندزور ۋنيۆەرسيتەتىنەن سارا دج. ۆۋدرافف اتتى عالىمدار الەۋمەتتىك مەديادان ەكى اپتالىق دەتوكس جاريالاۋدىڭ اسەرىن زەرتتەۋگە شەشىم قابىلداعان. زەرتتەۋ الدىڭعى زەرتتەۋلەردىڭ شەكتەۋلەردەگى ءبىرجاقتىلىقتى تەرىسكە شىعارۋ ءۇشىن، تەحنولوگياعا تولىق تىيىم سالۋدىڭ ورنىنا، ونى شەكتەۋدىڭ نەعۇرلىم پايدالى جاعىن زەرتتەۋدى ماقسات ەتكەن.
بۇل ساۋالنامالار دەنساۋلىققا قاتىستى ءارتۇرلى ناتيجەلەردى، سونىڭ ىشىندە سمارتفون مەن الەۋمەتتىك مەدياعا تاۋەلدىلىك، فيزيكالىق بەلسەندىلىك، وتىرىقشى مىنەز-قۇلىق، ۇيقى، تاماقتانۋ ادەتتەرى، ومىرگە قاناعاتتانۋ، سترەسس جانە قابىلدانعان ءال-اۋقاتتى باعالادى.
ناتيجەلەر ۇمىتتەندىرەرلىك بولدى. ورتاشا العاندا، قاتىسۋشىلار الەۋمەتتىك مەديادا وتكىزگەن ۋاقىت %77,7 عا قىسقارعان. قاتىسۋشىلار دەتوكس كەزەڭىندە سمارتفون مەن الەۋمەتتىك مەدياعا تاۋەلدىلىكتىڭ ايتارلىقتاي تومەندەگەنىن كورسەتتى.
زەرتتەۋشىلەر «ساندىق دەتوكستان بۇرىن جانە كەيىنگى مالىمەتتەردى سالىستىرۋ تاۋەلدىلىك پەن زەرتتەلگەن دەنساۋلىققا قاتىستى بارلىق ناتيجەلەردىڭ وڭ نەمەسە بەيتاراپ جاقسارعانىن» كورسەتكەنىن اتاپ ءوتتى، بۇل دەتوكستىڭ اسەرلەرى ءبىراز ۋاقىت ساقتالعانىن جانە ەشقانداي تەرىس ناتيجەلەر بولماعانىن كورسەتەدى.