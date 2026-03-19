كەي ادامدار نەلىكتەن بىرەۋدى كەكەتىپ-مۇقاتقىسى كەلىپ تۇرادى؟ - عالىمدار سەبەبىن ايتتى
استانا. قازاقپارات - نارسيسسيزم دەڭگەيى جوعارى ادامداردىڭ جاسىرىن اگرەسسياعا ءجيى بارۋىنىڭ باستى سەبەبى - الەۋمەتتەن شەتتەتىلۋ سەزىمى. مۇنداي قورىتىندى Journal of Psychology جۋرنالىندا جاريالانعان جاڭا زەرتتەۋدە ايتىلدى.
زەرتتەۋدى دانيەل ۋالدەك جەتەكشىلىك ەتكەن كوۆەنتري ۋنيۆەرسيتەتى عالىمدارى جۇرگىزگەن. ولار ادامدار ءوزىن ەلەنبەگەن نەمەسە توپتان تىس قالعانداي سەزىنگەندە، اسىرەسە نارسيسسيزم بەلگىلەرى بار تۇلعالاردا پاسسيۆ- اگرەسسيۆ مىنەز-قۇلىق كۇشەيەتىنىن انىقتاعان.
پسيحولوگتاردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، نارسيسسيزم - بۇل تەك وزىنە سەنىمدىلىك ەمەس، سونىمەن قاتار مويىندالۋعا دەگەن جوعارى قاجەتتىلىك پەن نازىك ءوزىن-ءوزى باعالاۋ. سوندىقتان مۇنداي ادامدار ءۇشىن ەلەنبەۋ جەكە تۇلعاسىنا تىكەلەي قاۋىپ رەتىندە قابىلدانادى.
زەرتتەۋ ناتيجەسى كورسەتكەندەي، مۇنداي جاعدايدا ولار اشىق جانجالدان گورى جاناما ارەكەتتەردى تاڭدايدى. اتاپ ايتقاندا:
- اينالاسىنداعىلارعا جاسىرىن تۇردە كەدەرگى جاساۋ؛
- اڭگىمە بارىسىندا ادەيى ىڭعايسىز جاعداي تۋدىرۋ؛
- وزگەلەردى جاناما سىناۋ.
عالىمدار بۇل مىنەز-قۇلىقتى «جاسىرىن اگرەسسيا» دەپ اتايدى. ونىڭ ەرەكشەلىگى - سىرت كوزگە انىق بايقالمايدى، ءبىراق قارىم-قاتىناستى بىرتىندەپ ۋشىقتىرادى.
سونىمەن قاتار زەرتتەۋشىلەر تەرىس تسيكلدىڭ بار ەكەنىن اتاپ وتەدى: ادام ءوزىن شەتتەتىلگەندەي سەزىنەدى، سوسىن پاسسيۆ- اگرەسسيۆ ارەكەت جاسايدى، سودان سوڭ سونىڭ سالدارىنان اينالاسىنداعىلار ودان الىستايدى، بۇل سەزىم ودان ءارى كۇشەيە تۇسەدى.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ۇجىمدا اشىق ءارى قولداۋشى ورتا قالىپتاستىرۋ، ال جەكە دەڭگەيدە ەموتسيالاردى باسقارۋ داعدىلارىن دامىتۋ ماڭىزدى.