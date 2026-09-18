كۇنىنە 5 مينۋت كىتاپ وقىعان ادامنىڭ اعزاسى قالاي وزگەرەدى؟
استانا.قازاقپارات - كىتاپ وقۋعا نەبارى بەس مينۋت ءبولۋ دە كۇيزەلىس دەڭگەيىن تومەندەتىپ، زەيىندى قىسقا مەرزىمگە جاقسارتۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋشىلەر كوركەم ادەبيەتتى بىرنەشە مينۋت وقىعاننان كەيىن ادامنىڭ فيزيولوگيالىق كۇيى مەن كونسەنتراتسياسىندا وزگەرىس بايقالعانىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
The Queen’s Reading Room ۇيىمىنىڭ تاپسىرىسىمەن جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋدە عالىمدار قاتىسۋشىلاردىڭ مي بەلسەندىلىگى مەن تەرى وتكىزگىشتىگىن ارنايى قۇرىلعىلار ارقىلى باقىلاعان. الدىمەن ولار كۇندەلىكتى كۇيزەلىستى يميتاتسيالايتىن تاپسىرمالاردى ورىنداعان، سودان كەيىن بەس مينۋت كوركەم شىعارما وقىپ، قايتا تەكسەرۋدەن وتكەن.
ناتيجەسىندە بەس مينۋتتىق وقۋدان كەيىن كۇيزەلىسكە بايلانىستى كورسەتكىشتەر شامامەن % 19-20 عا تومەندەگەن. ال زەيىن مەن نازاردى شوعىرلاندىرۋ كورسەتكىشى % 11 عا دەيىن جاقسارعان. زەرتتەۋشىلەردىڭ مالىمەتىنشە، كوركەم ادەبيەت وقۋ ادامداردىڭ كەيىنگى كۇردەلى تاپسىرمالارعا دا جاقسىراق بەيىمدەلۋىنە ىقپال ەتكەن.
مۇنىڭ ءبىر سەبەبى كىتاپ وقۋ كەزىندە ادامنىڭ نازارى كوپتەگەن سىرتقى تىتىركەندىرگىشتەن ءبىر عانا ارەكەتكە اۋىسۋىمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن. وقىرمان وقيعانىڭ جەلىسىن باقىلاپ، كەيىپكەرلەردى ەستە ساقتاپ، ولاردىڭ ارەكەتى مەن ءوزارا بايلانىسىن تۇسىنۋگە تىرىسادى. وسى كەزدە تەلەفونداعى حابارلامالار، جۇمىس ماسەلەلەرى مەن باسقا اقپارات اعىنىنان ۋاقىتشا ءۇزىلىس پايدا بولادى.
اسىرەسە كوركەم ادەبيەت وقۋدىڭ وزىندىك ەرەكشەلىگى بار. ول وقىرماننان كەيىپكەرلەردىڭ سەزىمىن، ماقساتىن جانە قارىم-قاتىناسىن ءتۇسىنۋدى تالاپ ەتەدى. بۇعان دەيىنگى زەرتتەۋلەر تۇراقتى كىتاپ وقۋدى ەمپاتيانىڭ جوعارى بولۋى، جالعىزدىق سەزىمىنىڭ تومەندەۋى جانە پسيحولوگيالىق ءال-اۋقاتتىڭ جاقسارۋىمەن بايلانىستىرعان.
كىتاپتىڭ پايداسى قىسقا مەرزىمدى اسەرمەن شەكتەلمەۋى مۇمكىن. 2026-جىلى كەمبريدج ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى جاريالاعان عىلىمي شولۋدا بالا كەزدەن كىتاپتى قىزىعۋشىلىقپەن وقۋ جاقسى ەستە ساقتاۋ، زەيىن جانە اتقارۋشى فۋنكسيالارمەن بايلانىستى ەكەنى ايتىلعان. ال ەگدە جاستا كىتاپ وقۋ سەكىلدى ميدى بەلسەندى ۇستايتىن ارەكەتتەر كوگنيتيۆتىك قابىلەتتىڭ باياۋىراق تومەندەۋىمەن جانە دەمەنتسيا قاۋپىنىڭ از بولۋىمەن بايلانىستى بولعان.
مىسالى، 55 جاستان اسقان 5,4 مىڭنان استام ادامدى بەس جىل باقىلاعان زەرتتەۋدە كىتاپ وقۋ جانە باسقا ينتەللەكتۋالدىق ارەكەتتەرمەن ءجيى اينالىساتىنداردا كوگنيتيۆتىك بۇزىلىستار سيرەك بايقالعان. تاعى ءبىر زەرتتەۋدە كىتاپ، گازەت جانە جۋرنال وقۋ التسگەيمەر اۋرۋىنىڭ دامۋ قاۋپىنىڭ %33 عا تومەن بولۋىمەن بايلانىستى بولعان.
دەگەنمەن بەس مينۋت كىتاپ وقۋ مازاسىزدىقتى نەمەسە دەپرەسسيانى ەمدەيدى، نە دەمەنتسيادان قورعايدى دەپ ايتۋعا بولمايدى. بەس مينۋتتىق زەرتتەۋ قىسقا مەرزىمدى فيزيولوگيالىق رەاكتسيانى عانا كورسەتەدى، ال ۇزاقمەرزىمدى زەرتتەۋلەردىڭ كوبى سەبەپ-سالداردى ەمەس، ستاتيستيكالىق بايلانىستى انىقتاعان.
سوندىقتان كىتاپ وقۋدىڭ ەڭ قاراپايىم پايداسى - كۇندەلىكتى اقپارات اعىنىنان ءۇزىلىس جاساپ، نازاردى ءبىر نارسەگە شوعىرلاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرۋى. ال بەس مينۋتتان باستاۋ ادەت قالىپتاستىرۋدى جەڭىلدەتەدى: ۋاقىت وتە بۇل بەس مينۋت 10، 20 نەمەسە 30 مينۋتتىق تۇراقتى وقۋعا اينالۋى مۇمكىن.