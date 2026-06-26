كوزىنىڭ ءتۇسىن وزگەرپەك بولعان ايەل كورۋ قابىلەتىنەن ايىرىلۋعا شاق قالدى
استانا. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ تۇرعىنى كوزىنىڭ ءتۇسىن وزگەرتۋ ءۇشىن شەتەلگە بارعان. الايدا وپەراتسيادان كەيىن گلاۋكوما مەن ءمولدىر قابىقتىڭ بۇلدىراۋى سياقتى اۋىر اسقىنۋلارعا تاپ بولعان. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
اسقىنۋدان كەيىن ايەلدىڭ كورۋ قابىلەتى كۇرت ناشارلاعان: ءبىر كوزى مۇلدەم كورمەي قالعان، ال ەكىنشى كوزىمەن تەك جارىقتى عانا اجىراتا العان. سونىڭ ناتيجەسىندە وعان I توپتاعى مۇگەدەكتىك بەلگىلەندى.
كومەك ىزدەگەن ايەل قازاقستانداعى جانە شەتەلدەگى بىرنەشە كلينيكاعا جۇگىنگەنىمەن، ەشبىر مامان ونىڭ كورۋ قابىلەتىن قالپىنا كەلتىرۋگە تاۋەكەل ەتپەگەن. جالعىز ءۇمىت - ازداپ بولسا دا جارىقتى سەزەتىن كوزى ەدى.
كۇردەلى جاعدايدى الماتى قالالىق ورتالىق كلينيكالىق اۋرۋحاناسىنىڭ وفتالمولوگ دارىگەرى گۇلزات ءابدىرايىموۆا ءوز موينىنا الدى.
- گۇلزات ءابدىرايىموۆانىڭ كۇردەلى وپەراتسيالاردى جاسايتىنىن ەستىگەن سوڭ، ءدال وسى دارىگەرگە جۇگىنۋدى ءجون كوردىم. ماعان قايتادان جارىق دۇنيەنى كورۋگە مۇمكىندىك بەرگەن كاسىبي بىلىكتىلىگى ءۇشىن دارىگەرلەرىمىزگە زور العىسىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى پاتسيەنت.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، جاعدايدى كوزىشىلىك قىسىمنىڭ وتە جوعارى بولۋى قيىنداتا تۇسكەن. وپەراتسيا بارىسىندا ەكسپۋلسيۆتى قان كەتۋ قاۋپى جوعارى بولىپ، بۇل كورۋ قابىلەتىنىڭ تولىقتاي جوعالۋىنا اكەلۋى مۇمكىن ەدى.
سوعان قاراماستان ماماندار جارىقتى سەزۋ قابىلەتى ساقتالعان كوزدى امان الىپ قالۋعا شەشىم قابىلدادى. ەكى ساعاتقا جۋىق ۋاقىتقا سوزىلعان كۇردەلى ارالاس وپەراتسيا بارىسىندا كوزىشىلىك قىسىمدى تومەندەتۋگە باعىتتالعان انتيگلاۋكومالىق وپەراتسيا جانە ءمولدىر قابىقتى ترانسپلانتاتتاۋ جۇرگىزىلدى.
- دارىگەرلەردىڭ جوعارى كاسىبي بىلىكتىلىگىنىڭ ارقاسىندا كوزىشىلىك قىسىم تومەندەتىلىپ، وپەراتسياعا دەيىن تەك جارىقتى عانا اجىراتقان كوزدىڭ كورۋ قىزمەتى قالپىنا كەلتىرىلدى. حيرۋرگيالىق ەمنەن كەيىن پاتسيەنت قايتادان كورە باستادى. قازىرگى ۋاقىتتا ول دارىگەرلەردىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا بولىپ، وڭالتۋ كۋرسىنان ءوتىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءمولدىر قابىقتى ترانسپلانتاتتاۋ - وفتالمولوگياداعى ەڭ كۇردەلى وپەراتسيالاردىڭ ءبىرى. الماتى قالالىق ورتالىق كلينيكالىق اۋرۋحاناسىندا مۇنداي جوعارى تەحنولوگيالىق وپەراتسيالار دونورلىق باعدارلاما شەڭبەرىندە جۇرگىزىلەدى. جىل باسىنان بەرى ماماندار 12 ءمولدىر قابىقتى ترانسپلانتاتتاۋ جاساپ، كوپتەگەن پاتسيەنتكە كورۋ قابىلەتىن ساقتاپ قالۋعا جانە قايتا قالپىنا كەلتىرۋگە مۇمكىندىك بەردى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە 53 مىڭنان استام مەكتەپ وقۋشىسىنان كوز اۋرۋلارى انىقتالدى.