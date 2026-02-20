كوزى كورمەيتىندەر نەگە كۇرت كوبەيدى؟
استانا. قازاقپارات - ا ق ش- تاعى State University of New York جانىنداعى وپتومەتريا كوللەدجىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى الىستى كورمەيتىندەردىڭ كۇرت كوبەيۋى ەكرانعا ءۇڭىلۋ ەمەس، كوزدىڭ تور قابىعىنا جەتەتىن جارىقتىڭ جەتكىلىكسىزدىگىمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن دەگەن قورىتىندىعا كەلدى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Cell Reports جۋرنالىندا جاريالاندى.
ميوپيا - الىستاعى زاتتاردى انىق كورە الماۋ. سوڭعى ونجىلدىقتاردا بۇل ماسەلە جاھاندىق اۋقىمعا جەتتى: ا ق ش پەن ەۋروپادا جاستاردىڭ شامامەن جارتىسى وسى دەرتكە شالدىققان، ال شىعىس ازيانىڭ كەيبىر وڭىرلەرىندە كورسەتكىش %90 عا دەيىن بارادى. گەنەتيكانىڭ ءرولى بار، الايدا مۇنداي جىلدام ءوسىم قورشاعان ورتا فاكتورلارىنىڭ ىقپالى زور ەكەنىن كورسەتەدى.
عالىمدار ۇسىنعان گيپوتەزاعا سايكەس، نەگىزگى سەبەپ - كومەسكى جارىقتا كىتاپقا، سمارتفونعا نەمەسە پلانشەتكە ۇزاق ۋاقىت ءۇڭىلۋ. اشىق كۇن ساۋلەسىندە قاراشىق كىشىرەيگەنىمەن، جارىق جەتكىلىكتى بولادى. ال بولمە ىشىندە جاقىنعا فوكۋس جاساعاندا قاراشىق اككوموداتسيا اسەرىنەن (كوز بۇرشاعىنىڭ وپتيكالىق كۇشىنىڭ وزگەرۋى) تاعى دا تارىلادى. ەگەر جارىق از بولسا، تور قابىققا تۇسەتىن ساۋلە كولەمى ەداۋىر كەميدى. زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، ءدال وسى ۇزاق ۋاقىت جاقىننان قاراۋ مەن تومەن جارىقتىڭ ۇيلەسىمى كوز الماسىنىڭ ۇزارۋىنا تۇرتكى بولىپ، ميوپيانىڭ دامۋىنا اكەلۋى مۇمكىن.
تاجىريبەلەر تەرىس لينزالاردىڭ اككوموداتسيانى كۇشەيتىپ، قاراشىقتىڭ ودان ءارى تارىلۋىنا جانە تور قابىقتىڭ جارىقتانۋىن ازايتۋعا اسەر ەتەتىنىن كورسەتتى. بۇل قۇبىلىس كورۋ جۇكتەمەسى ارتقان سايىن جانە ميوپيا ۇدەگەن سايىن ايقىندالا تۇسەدى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ەگەر بۇل تەوريا راستالسا، ميوپيانىڭ الدىن الۋ تاسىلدەرى وزگەرۋى ىقتيمال. ياعني، جەتكىلىكتى تۇردە جارىقتاندىرۋ، جاقىن قاشىقتىققا ۇزاق ۋاقىت قاراۋدى شەكتەۋ جانە دالادا كوبىرەك ۋاقىت وتكىزۋ كوزدىڭ الىسقا كوپ قاراۋىنا جاعداي جاساپ، مول جارىق الۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى. قاراپايىم تىلمەن ايتقاندا، كوزگە دەمالىس پەن جارىق كەرەك.
turkystan.kz