كوزبوياۋسىز كورىنىستەر
جاياۋ مۇسا تۋعان اۋىلىمنىڭ قارا جولىن قارىشتاپ باسىپ كەلە جاتسام، قاسىما قوڭىزداي دوڭكيگەن شەتەل ماشينەسى كەپ توقتاي قالدى. ەسىكتى اشقان ءجاسوسپىرىم جىگىت:
- كوكە، نەگە جاياۋ مۇسا بوپ ءجۇرسىز؟ قايدا باراسىز، اپارىپ تاستايىن، - دەدى قۇراق ۇشىپ.
- راحمەت، بالام، ءوزىڭ قاي بالاسىڭ، شىرامىتىپ تۇرمىن.
- ناسىبايشى قاسىمبەكتىڭ نەمەرەسىمىن. اتادان قالعان ءداستۇر عوي، - دەپ ەرنىندەگى ناسىباي قالدىعىن سۇق ساۋساعىمەن سىلىپ الىپ، جەرگە تاستادى.
- اتىڭ كىم؟
- ءازىم.
- ءازىمجان، مەن اۋىلعا جاياۋ ءجۇرۋ ءۇشىن كەلەمىن. ايتپەسە ءتورت دوڭگەلەك كوپ قوي.
- وي-ي، ءسىزدى دە جازۋشى دەپ ءجۇرمىز عوي. - قالتاسىنان ناسىباي شاقشاسىن شىعارىپ.
- مىناعان قالايسىز؟ - دەدى.
- قويعانبىز، نيەتىڭە راحمەت!
دوڭكيگەن قوڭىز ماشينە گۇر ەتىپ ءجۇرىپ كەتتى.
جاياۋ مۇسا قارا جولدىڭ بويىندا قالىپ قويدى.
پوليتسيا مەن پروكۋرور
ەلگە بارعاندا پوليتسيا قۇرداسىم قوناققا شاقىردى. اۋداننىڭ «بەتكەۇستارى» ءارى ۇستىنەن قارايتىن باقىلاۋشى بولعاسىن با، پروكۋروردى قوسا شاقىرىپتى. ەكەۋى دە قىزمەتتىك فورما كيىپ، پوگون تاعىپ وتىردى. ءسوز ساپتاۋلارىنا قاراعاندا ەكەۋى دۇنيەنى ۇستاپ تۇر، باسقالاردىڭ ءبارى قالقىعان كومەسكى بەينەلەر. ءبىر- ءبىرىنىڭ اۋزىنا تۇكىرىپ قويعانداي ءىلىپ اكەتىپ، اۋلەكى ءسوزدىڭ تىگىسىن جاتقىزىپ، اڭگىمە اتاۋلىنىڭ تىزگىنىن ۇستاپ وتىر. ءبىر مەزەت پروكۋرور:
- سىزدەردىڭ جۇمىستارىڭىز قۇر ءسوز عوي، - دەپ مەنىڭ تىرشىلىگىمە شۇيلىكتى.
- بۇل كىسىلەر سوزبەن كۇن كورىپ ءجۇر عوي، - دەپ پوليتسيا دا قوستاپ قويدى.
ەندى مەن دە تاقىرىپقا تەرەڭدەپ كىرىستىم.
- قاراعىم، سەن «الىپپە» وقىپ، قارا تانىدىڭ. «قازاق ءتىلىن» وقىپ، ءتىل سىندىردىڭ. «انا ءتىلىن» وقىپ، تاقپاق جاتتادىڭ. زاڭ فاكۋلتەتىنە تۇسەردە ادەبيەتتەن شىعارما جازىپ، تاريحتان اۋىزشا سىناق تاپسىردىڭ. وسىنىڭ ءبارى ماتەماتيكا ەمەس، ءسوز عوي. سەن جوعارىعا بەرگەن ەسەبىڭ مەن جينالىستا جاساعان بايانداماڭدى دا سوزبەن ايتپايسىڭ با؟ سوتتالۋشىنى دا ءدۇيىم جۇرتتىڭ الدىندا سوزبەن قارالامايسىڭ با؟ جارايدى، سەن مەن كەتىسىمەن اۋىلدىڭ اماندىعىن ايتىپ، ماعان ءبىر بەت حات جازشى، ءسوزدىڭ الدىنداعى كۇشىڭدى كورەيىن.
پروكۋرور «اسىعىس ەدىم» دەپ كەتىپ قالدى.
پوليتسيا شەكپەنىن شەشىپ، دەمىن الدى.
مەن حات كۇتىپ ءجۇرمىن.
قۋاندىق تۇمەنباي، جازۋشى
Egemen Qazaqstan
سۋرەتتى سالعان - ايداربەك عازيز