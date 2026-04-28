    كوزگە كورىنبەيتىن قاۋىپ: كەنە ارقىلى تارالاتىن اۋرۋ كۇشەيىپ كەلەدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كونگو-قىرىم گەمورراگيالىق قىزباسىنىڭ (ك ق گ ق) تارالۋ قاۋپى ساقتالىپ وتىر. بۇل - يكسود كەنەلەرىنىڭ شاعۋى نەمەسە جۇقتىرىلعان جانۋارلاردىڭ قانىمەن بايلانىس ارقىلى بەرىلەتىن جەدەل ۆيرۋستى اۋرۋ، دەپ حابارلايدى سانيتاريالىق-باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Фото: Pexels

    اۋرۋ جامبىل، قىزىلوردا، تۇركىستان وبلىستارىندا جانە شىمكەنت قالاسىندا جيى كەزدەسەدى. كەنەلەردىڭ بەلسەندىلىگى ناۋرىزدا باستالىپ، مامىر-ماۋسىم ايلارىندا شارىقتاۋ شەگىنە جەتەدى.

    قاۋىپ توبىنا مال شارۋاشىلىعىندا جۇمىس ىستەيتىندەر، ەندەميالىق ءوڭىر تۇرعىندارى جانە ناۋقاستارمەن بايلانىستا بولاتىن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى كىرەدى.

    ينكۋباتسيالىق كەزەڭ 2-14 كۇندى قۇرايدى. اۋرۋ جوعارى تەمپەراتۋرامەن (39-40 گرادۋس)، باس اۋرۋىمەن، قالتىراۋمەن، بۇلشىقەت پەن بۋىننىڭ اۋىرسىنۋىمەن باستالادى. بىرنەشە كۇننەن كەيىن قان كەتۋ بەلگىلەرى پايدا بولۋى مۇمكىن.

    مامانداردىڭ ايتۋىنشا، دەر كەزىندە ەمدەلمەگەن جاعدايدا بۇل اۋرۋ ولىمگە اكەلۋى ىقتيمال.

    - الدىن الۋ ءۇشىن تابيعاتتا رەپەللەنت قولدانۋ، دەنەنى كەنەگە تەكسەرۋ، قورعانىش كيىم كيۋ جانە جانۋارلاردى ارنايى وڭدەۋدەن وتكىزۋ ۇسىنىلادى. كەنە شاققان جاعدايدا ءوز بەتىنشە ارەكەت ەتپەي، دەرەۋ مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنۋ قاجەت، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسىدان بۇرىن اقمولا وبلىسىندا 90 نان استام ادامدى كەنە شاققانىن جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    اۆتور