كوزگە كورىنبەيتىن قاۋىپ: كەنە ارقىلى تارالاتىن اۋرۋ كۇشەيىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كونگو-قىرىم گەمورراگيالىق قىزباسىنىڭ (ك ق گ ق) تارالۋ قاۋپى ساقتالىپ وتىر. بۇل - يكسود كەنەلەرىنىڭ شاعۋى نەمەسە جۇقتىرىلعان جانۋارلاردىڭ قانىمەن بايلانىس ارقىلى بەرىلەتىن جەدەل ۆيرۋستى اۋرۋ، دەپ حابارلايدى سانيتاريالىق-باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اۋرۋ جامبىل، قىزىلوردا، تۇركىستان وبلىستارىندا جانە شىمكەنت قالاسىندا جيى كەزدەسەدى. كەنەلەردىڭ بەلسەندىلىگى ناۋرىزدا باستالىپ، مامىر-ماۋسىم ايلارىندا شارىقتاۋ شەگىنە جەتەدى.
قاۋىپ توبىنا مال شارۋاشىلىعىندا جۇمىس ىستەيتىندەر، ەندەميالىق ءوڭىر تۇرعىندارى جانە ناۋقاستارمەن بايلانىستا بولاتىن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى كىرەدى.
ينكۋباتسيالىق كەزەڭ 2-14 كۇندى قۇرايدى. اۋرۋ جوعارى تەمپەراتۋرامەن (39-40 گرادۋس)، باس اۋرۋىمەن، قالتىراۋمەن، بۇلشىقەت پەن بۋىننىڭ اۋىرسىنۋىمەن باستالادى. بىرنەشە كۇننەن كەيىن قان كەتۋ بەلگىلەرى پايدا بولۋى مۇمكىن.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، دەر كەزىندە ەمدەلمەگەن جاعدايدا بۇل اۋرۋ ولىمگە اكەلۋى ىقتيمال.
- الدىن الۋ ءۇشىن تابيعاتتا رەپەللەنت قولدانۋ، دەنەنى كەنەگە تەكسەرۋ، قورعانىش كيىم كيۋ جانە جانۋارلاردى ارنايى وڭدەۋدەن وتكىزۋ ۇسىنىلادى. كەنە شاققان جاعدايدا ءوز بەتىنشە ارەكەت ەتپەي، دەرەۋ مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنۋ قاجەت، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىدان بۇرىن اقمولا وبلىسىندا 90 نان استام ادامدى كەنە شاققانىن جازعان ەدىك.