كوز جاسىن تىيۋ دەنساۋلىق ءۇشىن قاۋىپتى - پسيحياتر
شەتەلدىك پسيحياتر ياگو فەرناندەستىڭ ايتۋىنشا، كوز جاسىن تىيۋ مەن ەموتسيالاردى جاسىرۋ دەنساۋلىققا ەداۋىر زيان تيگىزۋى مۇمكىن.
ول Metropoles باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا بۇل ادەت يممۋنيتەتتى تومەندەتىپ، ادامدى ءتۇرلى پسيحولوگيالىق جانە فيزيكالىق سىرقاتتارعا بەيىم ەتەتىنىن ايتتى، - دەپ حابارلايدى aqshamnews.kz.
فەرناندەستىڭ سوزىنشە، ەموتسيالاردى تەجەۋ ولاردىڭ جوعالۋىنا اكەلمەيدى. كەرىسىنشە، ىشتە ساقتالعان سەزىمدەر اعزانىڭ سترەستىك جۇيەسىن بەلسەندىرىپ، ونى ۇنەمى جوعارى «دايىندىق» كۇيىندە ۇستايدى. بۇل ءوز كەزەگىندە مازاسىزدىق، كۇيزەلىس، ۇيقىسىزدىق سياقتى پسيحولوگيالىق قيىندىقتارعا الىپ كەلۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار، ەموتسيانى سىرتقا شىعارماۋ سالدارىنان اعزادا ءتۇرلى فيزيكالىق رەاكسيالار پايدا بولادى:
سوزىلمالى اۋىرسىنۋلار،
السىزدىك پەن تەز شارشاۋ،
يممۋنيتەتتىڭ تومەندەۋى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، جىلاعاننان كەيىن اعزادا پاراسيمپاتيكالىق جۇيكە جۇيەسى ىسكە قوسىلادى. ول قان قىسىمىن تومەندەتىپ، جۇرەك سوعىسىن باياۋلاتادى، سونداي-اق، سترەسس سالدارىن بەيتاراپتاندىرادى.
«ەموتسيالاردى تەجەۋدىڭ ورنىنا ولارعا ەرىك بەرۋ الدەقايدا پايدالى. بۇل - پسيحيكالىق تا، فيزيكالىق تا ساۋلىقتى ساقتاۋ ءۇشىن ماڭىزدى»، - دەيدى فەرناندەس.
ەموتسيانى ساۋاتتى شىعارۋدىڭ قاراپايىم تاسىلدەرى:
پسيحولوگتار ەموتسيانى ىشتە ۇستاماي، ونى قاۋىپسىز جولمەن شىعارۋدى ۇسىنادى.
جىلاۋعا مۇمكىندىك بەرىڭىز. بۇل - تابيعي رەاكسيا، ول اعزانى جەڭىلدەتەدى.
اڭگىمەلەسىڭىز. جاقىندارىڭىزبەن وي ءبولىسۋ ەموتسيانى جەڭىلدەتۋگە كومەكتەسەدى.
جازىپ كورىڭىز. كۇندەلىك جۇرگىزۋ ىشكى سەزىمدەردى قاعازعا تۇسىرۋگە جاقسى ءادىس.
قوزعالىس جاساڭىز. جاياۋ ءجۇرۋ، سپورت نەمەسە تىنىس جاتتىعۋلارى سترەستى ازايتادى.
شىعارماشىلىققا بەت بۇرىڭىز. سۋرەت سالۋ، مۋزىكا تىڭداۋ نەمەسە باسقا حوببيلەر ەموتسيانى سىرتقا شىعارۋدىڭ ءتيىمدى جولى.