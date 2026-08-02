كوز اۋرۋلارى سالدارىنان 3 مىڭنان استام بالاعا مۇگەدەكتىك بەلگىلەنگەن
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە كوزى ناشار كورەتىن 3 مىڭنان استام بالاعا مۇگەدەكتىك بەلگىلەنگەن، ونىڭ ىشىندە 300 گە جۋىق بالا - ءۇش جاسقا تولماعان. بۇل تۋرالى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا ءمالىم بولدى.
- تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن ستاتسيوناردا كوزدىڭ تامىرلى قابىعى اۋرۋلارى دياگنوزىمەن 1951 بالا ەم قابىلداعان. سونداي-اق تورقابىق اۋرۋلارىمەن – 1062، كورۋ جۇيكەسىنىڭ
اۋرۋلارىمەن – 1025، قاباق اۋرۋلارىمەن - 1016 جانە قىليلىعى بار 852 بالاعا مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلدى. ال كۇندىزگى ستاتسيوناردا دەگەنەراتيۆتى كوز اۋرۋلارىمەن – 1735، قىليلىقپەن – 1056، قاباق اۋرۋلارىمەن - 614 جانە تورقابىق اۋرۋلارىمەن 554 بالا ەمدەلگەن، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، امبۋلاتوريالىق دەڭگەيدە بالالار اراسىندا ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن كوز اۋرۋلارىنىڭ قاتارىنا ميوپيا، قىليلىق، كاتاراكتا جانە گلاۋكوما جاتادى.
- 2026 -جىلعى 30-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا 17 جاسقا دەيىنگى 3 مىڭنان استام بالاعا مۇگەدەكتىك بەلگىلەنگەن. ونىڭ ىشىندە 300 گە جۋىق بالا ءۇش جاسقا تولماعان. ال 29245 بالا ديناميكالىق باقىلاۋدا تۇر. ونىڭ ىشىندە 25193 بالادا رەفراكسيا جانە اككوموداتسيا بۇزىلىستارى انىقتالعان. ال ميوپيا دياگنوزىمەن 18211 بالا ەسەپكە الىنعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بالالار اراسىندا مۇگەدەكتىككە نەگىزىنەن كوزدىڭ تۋا ءبىتتى اقاۋلارى، تورقابىقتىڭ تۇقىم قۋالايتىن ديستروفيالارى، كورۋ جۇيكەسىنىڭ، كوزدىڭ تامىرلى قابىعى مەن تورقابىعىنىڭ اۋرۋلارى، سونداي-اق جوعارى دارەجەلى ميوپيانىڭ اسقىنعان تۇرلەرى سەبەپ بولادى.
ايتا كەتەيىك، كەلەسى جىلدان باستاپ ەلىمىزدە جاڭا تۋعان نارەستەنىڭ تۋا ءبىتتى كوز اۋرۋىن ەرتە انىقتاۋعا ارنالعان جاڭا سكرينينگ ءتۇرى ەنگىزىلەدى.