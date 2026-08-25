كومىر باعاسىنىڭ نەگىزسىز وسۋىنە قاتاڭ باقىلاۋ ورناتۋ قاجەت دەدى - بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - وڭىرلەردە كومىر تاپشىلىعى مەن باعانىڭ نەگىزسىز وسۋىنە جول بەرىلمەۋ كەرەك. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، وسى جىلدىڭ 1-قىركۇيەگىنە دەيىن وڭىرلەرگە الەۋمەتتىك مازۋت جەتكىزۋ كەستەسىن بەكىتسىن. «قازاقستان تەمىر جولى» كومپانياسىمەن بىرگە بەكىتىلگەن كەستەگە جانە كولەمدەرگە سايكەس ەنەرگيا نىساندارىنا كومىر مەن مازۋتتى ۋاقتىلى جەتكىزۋ بويىنشا شارالار قابىلداسىن، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
پرەمەر-مينيستر حالىقتى جانە كوممۋنالدىق-تۇرمىستىق سەكتوردى كومىرمەن ۋاقتىلى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىنە ارنايى توقتالدى.
- كومىردى ءوندىرۋ مەن تاسىمالداۋدان باستاپ ونى حالىققا ساتۋعا دەيىنگى بۇكىل جەتكىزۋ تىزبەگىنە قاتاڭ باقىلاۋ ورناتۋ قاجەت. وڭىرلەردە كومىر تاپشىلىعى مەن باعانىڭ نەگىزسىز وسۋىنە جول بەرىلمەسىن. بۇل ۇدەرىسكە قاتىسۋشىلاردىڭ بارلىعى ءوز جۇمىسىن كومىرمەن قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان قولدانىستاعى سيفرلىق پلاتفورما اياسىندا ۇيىمداستىرۋعا ءتيىس. ارتتا قالعان اكىمدىكتەرگە ورىن العان ماسەلەلەردى تەز ارادا جويۋ قاجەت. جىلۋ بەرۋ ماۋسىمىن كەستەگە سايكەس باستاۋ كەرەك، سونىمەن قاتار اۋا-رايىنىڭ وزگەرۋى مەن كۇننىڭ سۋىتۋىنا قاتىستى ۋاقتىلى ارەكەت ەتۋ قاجەت، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ولجاس بەكتەنوۆ ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى، ءوڭىر اكىمدىكتەرى 1-قىركۇيەككە دەيىن ءبىلىم بەرۋ جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ نىساندارىنىڭ تولىق دايىندىعىن قامتاماسىز ەتۋدى، وقۋ-اعارتۋ، عىلىم جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىكتەرى دە بۇل ماسەلەنى باقىلاۋعا الۋدى تاپسىردى. ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، سولتۇستىك، ورتالىق جانە شىعىس وڭىرلەر بويىنشا بارلىق ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىم مەن تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق نىساندارى 15-قىركۇيەككە دەيىن، ال قالعان وڭىرلەر 15-قازانعا دەيىن جىلۋدى ىسكە قوسۋعا تولىق دايىن بولۋعا ءتيىس.
- مەنىڭ تاپسىرمام بويىنشا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بارلىق وڭىرلەردى ارالاپ، ونىڭ ىشىندە جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىندىق بارىسىن دا تەكسەرىپ كەلدى. نۇرلىبەك ماشبەك ۇلى، بۇل ماسەلەنى قاتاڭ باقىلاۋدا ۇستاپ، ءار اپتا سايىن وڭىرلەردەگى جاعداي تۋرالى ماعان بايانداپ تۇرىڭىز، - دەپ تاپسىردى ولجاس بەكتەنوۆ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك نالىبايەۆقا.