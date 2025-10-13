كوڭىل كوتەرۋ ورىندارىندا ىشىمدىك ساتۋ ۋاقىتىن شەكتەۋ قاجەت - ەرجان سادەنوۆ
استانا. KAZINFORM - ىشىمدىكتى ونلاين ساتۋعا تىيىم سالۋ قاجەت. بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ ايتتى.
- بۇگىندە كريمينالدىق احۋالعا ىقپال ەتەتىن نەگىزگى فاكتورلاردىڭ ءبىرى - ىشىمدىككە سالىنۋ. جىل سايىن ماس كۇيدە 10 مىڭعا جۋىق قىلمىس جاسالادى. الدىن الۋ شارالارى قابىلدانىپ جاتىر. ىشىمدىك ءىشۋ فاكتىلەرىنىڭ جولىن كەسەمىز. ماس ادامداردى قوعامدىق ورىنداردان وقشاۋلايمىز. ەسەپتە تۇرعاندارعا ىشىمدىك ىشۋگە تىيىم ەنگىزىلەدى. دەگەنمەن، بۇل - سالدارمەن كۇرەس قانا، - دەدى ەرجان سادەنوۆ ءى ءى م- دە ءوتىپ جاتقان ۇكىمەت ساعاتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، پوليسيا وكىلەتتىگى نەگىزىنەن ماجىرلەۋ شارالارى سانالادى.
- تابىس قۋعان الاقول كاسىپكەرلەر ىشىمدىك ساتۋ جاسى مەن ۋاقىتىنا قاتىستى شەكتەۋلەردى بۇزادى. ءدامحانالار مەن بارلاردا تاۋلىك بويى ساتادى. ونلاين جەتكىزۋ كەڭىنەن قولدانىلادى. بۇل رەتتە ليسەنزيادان ايىرۋ شاراسى ءتيىمسىز. ونى كەلەسى كۇنى باسقا ادامنىڭ اتىنان الۋعا بولادى. بۇل ماسەلە ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيا وتىرىسىندا قارالدى. ىشىمدىكتى تەك ارناۋلى دۇكەندەردە عانا ساتۋ، ليتسەنزيا بەرۋ تالاپتارىن كۇشەيتۋ، ىشىمدىكتى ونلاين ساتۋعا تىيىم سالۋ ۇسىنىستارى ەنگىزىلدى، - دەدى مينيستر.
سونىمەن قاتار ول كوڭىل كوتەرۋ ورىنارىندا ىشىمدىك ساتۋ ۋاقىتىن شەكتەۋ كەرەكتىگىن باسا ايتتى.
- اتالعان نىسانداردا ماس كۇيدە 1400 دەن استام قىلمىس، ونىڭ ىشىندە 3 ادام ءولىمى ورىن الدى. دەگەنمەن، بۇگىندە كەيبىر مەملەكەتتىك ورگاندار بۇل تاسىلدەردى قولداماي وتىر، - دەدى ول.