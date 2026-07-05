كونگودا ستۋدەنتتەر مىنگەن قايىق اپاتقا ۇشىراپ، كەمىندە 20 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - كونگونىڭ ورتالىق بولىگىندە مەملەكەتتىك ەمتيحاننان قايتىپ كەلە جاتقان ستۋدەنتتەر مىنگەن اعاش قايىق سۋعا باتىپ، كەمىندە 20 ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى Associated Press.
كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، قايىق كاساي پروۆينتسياسى ارقىلى ءجۇزىپ كەلە جاتىپ، سانكۋرۋ مەن كاساي وزەندەرىنىڭ قوسىلاتىن تۇسىندا اپاتقا ۇشىراعان.
ورتالىق افريكاداعى بۇل ەلدە سۋداعى قايعىلى وقيعالار ءجيى تىركەلەدى. بۇعان كوبىنە تۇنگى ۋاقىتتا وزەننەن ءوتۋ، قايىقتاردىڭ شامادان تىس جۇكتەلۋى، قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنىڭ ساقتالماۋى جانە شالعاي وڭىرلەردەگى كولىك ينفراقۇرىلىمىنىڭ ناشار دامۋى سەبەپ بولادى. سوڭعى جىلدارى مۇنداي وزەن اپاتتارىنان جۇزدەگەن ادام كوز جۇمعان.
- 80 ادام قۇتقارىلدى، 20 ادامنىڭ ءمايىتى تابىلدى، - دەدى كاساي پروۆينتسياسىنداعى يلەبو اۋماعىنىڭ اكىمشىسى فرانسۋا.
الايدا قايعىلى وقيعانىڭ كۋاگەرى چيكۋدي جان Associated Press اگەنتتىگىنە قايىقتا 200 دەن استام ادام بولعانىن ايتتى.
- كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنداعى قايىق يەلەرى تەك تابىس تابۋدى ويلايدى، ال ادام ومىرىنە نەمقۇرايلى قارايدى، - دەدى يلەبو ازاماتتىق قوعام ۇيىمىنىڭ ءتوراعاسى فرانسۋا مالەپو.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مالايزيا جاعالاۋىندا 37 زاڭسىز ميگرانتى بار قايىق سۋعا باتىپ كەتكەنىن جازدىق.