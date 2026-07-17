كونگودا عىلىمعا بەيمالىم مايمىلدىڭ جاڭا ءتۇرى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - دەموكراتيالىق كونگو رەسپۋبليكاسىنىڭ تروپيكالىق ورماندارىندا عىلىمعا بۇرىن بەلگىسىز بولعان مايمىلدىڭ جاڭا ءتۇرى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى BBC.
ەرەكشە پريمات ەلدىڭ شىعىسىنداعى لومامي ۇلتتىق پاركىنىڭ قالىڭ تروپيكالىق ورماندارىندا اعاش باسىنان بايقالعان. ونىڭ ەرنى قىزعىلت-سارى ءتۇستى بولسا، تۇمسىعى مەن ءجۇنى قارا.
بۇل جانۋار العاش رەت 2008-جىلى تابيعاتتى قورعاۋ ماماندارىنىڭ نازارىنا ىلىنگەن. الايدا سول كەزدە تەك بۇلىڭعىر ءبىر عانا فوتوسۋرەت ءتۇسىرۋ مۇمكىن بولعان.
ارادا ون جىل وتكەن سوڭ مايمىل قايتا بايقالىپ، ونى ىزدەۋگە حالىقارالىق زەرتتەۋشىلەر توبى كىرىستى. جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋلەر ناتيجەسىندە ونىڭ عىلىمعا بۇرىن بەلگىسىز بولعان جەكە ءتۇر ەكەنى انىقتالدى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل - سوڭعى 75 جىل ىشىندە افريكادا تىركەلگەن بەسىنشى جاڭا مايمىل ءتۇرى.
زەرتتەۋگە فلوريدا اتلانت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دوكتورانتى دجۋنيور امبوكو جەتەكشىلىك ەتتى. عىلىمي جۇمىس بارىسىندا جانۋاردىڭ داۋىسى جازىلىپ، فوتوسۋرەتتەرى ءتۇسىرىلدى جانە گەنەتيكالىق تالداۋ جۇرگىزىلدى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى PLoS One عىلىمي جۋرنالىندا جاريالاندى.