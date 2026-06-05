كونگودا ەبولا ىندەتىنەن قايتىس بولعاندار سانى 60 قا جەتتى
استانا. KAZINFORM - كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىندا ەبولا بەزگەگىنىڭ ءورشۋى سالدارىنان راستالعان ءولىم-ءجىتىم سانى 60 ادامعا جەتتى.
بۇل تۋرالى دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ (د د ۇ) باس ديرەكتورى تەدروس ادانوم گەبرەيەسۋس مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلدىڭ ءۇش پروۆينتسياسى مەن 24 مەديتسينالىق ايماعىندا اۋرۋدىڭ 344 راستالعان جاعدايى تىركەلگەن. ونىڭ ىشىندە 60 ناۋقاس كوز جۇمعان. سونىمەن قاتار كۇدىكتى جاعدايلار سانى وتكەن اپتاداعى مىڭنان استام كورسەتكىشتەن قازىرگى 116 جاعدايعا دەيىن ازايعان.
جۋىردا كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنا ساپارمەن بارىپ قايتقان تەدروس ادانوم گەبرەيەسۋس ىندەتپەن كۇرەسكە جەرگىلىكتى بيلىك پەن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ بەلسەندى قاتىسىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- مەن كورگەن جاعدايلار ماعان ءۇمىت سىيلادى. دەگەنمەن شەشىمىن كۇتكەن ماسەلەلەر ءالى دە بار،-دەدى ول.
د د ۇ باسشىسى بىرلەسكەن كۇش-جىگەر مەن ۇيلەستىرىلگەن ءىس-قيمىلداردىڭ ارقاسىندا ەبولا ىندەتىنىڭ تارالۋىن تەجەۋگە باعىتتالعان شارالار وڭ ناتيجە بەرە باستاعانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، قابىلدانىپ جاتقان شارالار اۋرۋدىڭ ودان ءارى تارالۋىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنداعى ەبولا ىندەتىمەن كۇرەسكە الداعى ءۇش ايدا 115 ميلليون ا ق ش دوللارى قاجەت ەكەنىن مالىمدەدى.