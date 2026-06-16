كونگودا ەبولا دەرتىنەن قايتىس بولعاندار سانى 200 گە جۋىقتادى
استانا. KAZINFORM - كونگودا ەبولا دەرتىنە شالدىققاندار سانى 808 گە، قايتىس بولعاندار 192 گە جەتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل تۋرالى ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى جاريالاعان.
جەكسەنبى كۇنى 26 جاڭا راستالعان جاعداي جانە 11 ءولىم تىركەلىپ، سونىڭ سالدارىنان ءولىم-ءجىتىم دەڭگەيى 23,8 پايىزعا جەتكەنى ايتىلدى. اۋرۋدىڭ ءورشۋى جونىندەگى جەدەل ەسەپكە سايكەس، قازىرگى ۋاقىتتا 363 ناۋقاس وقشاۋلانعان. ال 48 ادام اۋرۋ باستالعاننان بەرى جازىلىپ شىقتى.
يتۋري، سولتۇستىك كيۆۋ جانە وڭتۇستىك كيۆۋ پروۆينتسيالارىندا ىندەتكە قارسى شارالار جالعاسىپ جاتىر. 15-مامىر كۇنى ەبولا-بۋنديبۋگيو ۆيرۋسىنان تۋىنداعان ىندەتتىڭ رەسمي تۇردە تارالعانى جاريالاندى.
ايتا كەتەيىك، افريكاداعى ەبولا ىندەتى جاڭا جاھاندىق پاندەميا الدىنداعى ەسكەرتۋ بولۋى مۇمكىن.