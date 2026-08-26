كونستيتۋتسيادا تۇڭعىش رەت ءبىلىم سالاسىنا ايرىقشا ءمان بەرىلدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇستازدار قاۋىمىن ءداستۇرلى تامىز كونفەرەنتسياسىنىڭ اشىلۋىمەن قۇتتىقتادى.
ۇستازداردىڭ بيىلعى جيىنى «ادام كاپيتالى، ءبىلىم، پروگرەسس - حالىقتىق كونستيتۋتسيانىڭ نەگىزگى قۇندىلىقتارى» تاقىرىبىنا ارنالىپ وتىر.
- بۇگىنگى جيىنعا قازاقستاننىڭ بارلىق ايماعىنان ۇلاعاتتى ۇستازدار ارنايى كەلىپ وتىر. مىقتى مۇعالىم - ساپالى ۇلتتىڭ تىرەگى، بۇل - ناعىز اقيقات. بۇگىن وتە ۇتىمدى، مازمۇندى باياندامالاردى تىڭدادىق، ءتيىمدى پىكىرلەر مەن ۇسىنىستار ايتىلدى. ءسوز سويلەگەن ۇستازدارعا، بۇكىل مۇعالىمدەر قاۋىمىنا ريزاشىلىعىمدى، ءىلتيپاتىمدى بىلدىرەمىن. ءتيىستى مينيسترلىك، جالپى ۇكىمەت ايتىلعان ماسەلەلەردى ۇنەمى نازاردا ۇستاۋى كەرەك. بۇل جۇمىستى اسا ماڭىزدى ستراتەگيالىق مىندەت دەپ ءتۇسىنۋ قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت ۇستازدى ۇلىقتاعان ەلدىڭ كەلەشەگى جارقىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ۇلى اباي 38- قارا سوزىندە ادامنىڭ ادامدىعى جاقسى ۇستازدان بولاتىنىن ايتقان.
- سىزدەر جاس بۋىنعا تەرەڭ ءبىلىم بەرىپ، سانالى، وزىق ويلى جانە وتانشىل ۇرپاق تاربيەلەۋگە زور ەڭبەك ءسىڭىرىپ جۇرسىزدەر. وسىلايشا، باسەكەگە قابىلەتتى ۇلت قالىپتاستىرۋعا اتسالىسىپ كەلەسىزدەر، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بيىلعى تامىز كونفەرەنتسياسى ەلىمىزدەگى اۋقىمدى وزگەرىستەر كەزەڭىنە تۇسپا-تۇس كەلدى.
- ءبارىمىز ءبىر ەل بولىپ، تۇبەگەيلى رەفورمالاردى ويداعىداي جۇزەگە اسىردىق. ناۋرىز ايىندا وتكەن جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋم ناتيجەسىندە جاڭا حالىق كونستيتۋتسياسى قابىلداندى. تۇتاس قوعام قولداعان اتا زاڭ ءبىرىنشى شىلدە كۇنى كۇشىنە ەندى. بۇل - ەلىمىز ءۇشىن ماڭىزى ەرەكشە تاريحي وقيعا. باس قۇجاتتا تۇڭعىش رەت ءبىلىم سالاسىنا ايرىقشا ءمان بەرىلدى، ياعني ادام كاپيتالىن، ءبىلىمدى، عىلىمدى، يننوۆاتسيانى دامىتۋ ەلىمىزدىڭ ستراتەگيالىق باعىتى رەتىندە ايقىندالدى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن پەداگوگتەردىڭ تامىز كونفەرەنتسياسىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسى ءوتتى. وعان ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن 600 دەن استام ءبىلىم سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن ەڭبەك ارداگەرلەرى قاتىستى.