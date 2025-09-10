ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    13:55, 10 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    كورەيادا زاڭسىز جۇرگەن قازاقستاندىقتاردىڭ ماسەلەسى قاشان شەشىلەدى

    استانا. KAZINFORM - ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا كورەيادا زاڭسىز ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن قازاقستاندىقتاردىڭ تاعدىرىنا قاتىستى ماسەلە كوتەرىلدى.

    Кореяда заңсыз жүрген қазақстандықтарға қатысты бақылау күшеймек
    فوتو: Reuters

    - وزدەرىڭىزگە ءمالىم، كورەيادا بولعان جاعداي، پرەزيدەنت ورنىنان كەتتى. ودان كەم دەگەندە 2-3 اي مينيستر تاعايىندالمادى، ول سۇراقتار قارالمادى، سونىمەن سوزىلىپ كەتتى. قازىر كورەيا تاراپى بىزگە قايتادان تالاپ قويىپ وتىر، ول جول كارتاسىن قابىلداڭدار، ونىڭ اياسىندا ناقتى ءىس-شارالاردى جازىڭدار. سول ءىس-شارالارمەن كورەيادا زاڭسىز جۇرگەن ءبىزدىڭ ازاماتتاردى ەلىڭىزگە قايتىپ الىپ كەتىڭىزدەر دەيدى. قازىر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىمەن، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز، - دەدى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا.

    ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان كورەياعا العاشقى جوسپاردى ۇسىندى، ءقازىر جوسپار قارالىپ جاتىر.

    - نەگىزى ولار قول قويۋعا دايارمىز دەگەن، ءبىز سوعان سەنەمىز. ەگەر سول جاقتان كەلىسىمدەر كەلسە، جىل اياعىنا دەيىن ماقسات قويىپ وتىرمىز، - دەيدى ۆەدومستۆو باسشىسى.

    بۇعان دەيىن كورەيادا زاڭسىز جۇرگەن قازاقستاندىقتارعا قاتىستى باقىلاۋ كۇشەيتىلەتىنى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.

    تەگ:
    الەم سىرتقى ساياسات
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
