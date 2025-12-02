كورەيادا زاڭسىز جۇرگەن قازاقستاندىقتارعا ەرىكتى تۇردە قايتۋعا مۇمكىندىك بەرىلدى
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىمەن كەلىسسوز جۇرگىزىپ، كورەيادا زاڭسىز جۇمىس ىستەپ جۇرگەن قازاقستاندىقتاردىڭ ايىپپۇلسىز جانە قايتا كىرۋگە تىيىم سالىنباستان ەلگە ەرىكتى تۇردە ورالۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن باعدارلاما مەرزىمىن ۇزارتتى.
ەندى وتانداستارىمىز بۇل جەڭىلدىكتى 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىنان 2026 -جىلدىڭ اقپانىنا دەيىن پايدالانا الادى.
باعدارلاما زاڭسىز جۇرگەن ازاماتتارعا قۇقىقتىق قيىندىقتاردى جەڭىلدەتۋگە جانە ءوز مارتەبەسىن رەتتەۋگە كومەكتەسەدى. الايدا ول:
قىلمىس جاساعاندارعا؛
ءماجبۇرلى تۇردە ەلدەن شىعارىلۋى ءتيىس ادامدارعا؛
2025 -جىلدىڭ 1-جەلتوقسانىنان كەيىن زاڭسىز مارتەبەگە تۇسكەندەرگە قولدانىلمايدى.
قاتىسۋ ءۇشىن قاجەت قۇجاتتار:
ءتولقۇجات؛
ەرىكتى ەلگە ورالۋ تۋرالى ءوتىنىش؛
اۋە بيلەتى.
كورەيانىڭ يمميگراتسيا كەڭسەلەرىنە ۇشۋ كۇنىنە دەيىن 15- 3 كۇن بۇرىن حابارلاۋ جەتكىلىكتى.
مينيسترلىك قازاقستاندىقتاردى شەتەلگە تەك زاڭدى جولمەن جۇمىسقا ورنالاسۋعا شاقىرادى. بۇل ايىپپۇل، ەلدەن شىعارىلۋ، قۇقىقتىق شەكتەۋلەر جانە ەڭبەك قاناۋى سياقتى تاۋەكەلدەردەن قورعايدى.
سونىمەن قاتار مينيسترلىك شەتەلدە جۇمىس ىستەپ جۇرگەن قازاقستاندىقتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ بويىنشا جۇمىستاردى جالعاستىراتىنىن مالىمدەدى.
turkystan.kz