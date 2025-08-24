كورەي تۇبەگىندە شيەلەنىس: سولتۇستىك اسكەرى شەكارادان استى
استانا. KAZINFORM - كورەيا حالىق دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ (ك ح د ر) شامامەن 30 اسكەري قىزمەتشىسى ەسكەرتۋ حابارلامالارىنا قاراماستان مەجەلىك شەكارانى كەسىپ ءوتىپ، بۇل جاعدايعا بايلانىستى وڭتۇستىك كورەيا اسكەرلەرى ەسكەرتۋ وعىن اتقان.
بۇل تۋرالى جەكسەنبى كۇنى ءبىتىم كوميسسياسى جانىنداعى ب ۇ ۇ تەرگەۋ توبى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
بۇل وقيعا پحەنياننىڭ وتكەن اپتادا شەكارا نىعايتۋ جۇمىستارىنا قاتىسقان سولداتتارىنا قارسى وڭتۇستىك كورەيا اسكەرى 10 نان استام ەسكەرتۋ وعىن اتقانىن سىنعا العاننان كەيىن ءبىر كۇن وتكەن سوڭ تىركەلدى.
- وڭتۇستىك كورەيا قارۋلى كۇشتەرى سولداتتارعا اسكەري دەماركاتسيالىق سىزىقتى كەسىپ وتپەۋ تۋرالى بىرنەشە رەت ەسكەرتۋ جاسادى، ءبىراق ولار جاۋاپ قاتپادى. وسىدان كەيىن اسكەريلەر دەماركاتسيالىق سىزىقتىڭ بەلگىلەنگەن اۋماعىندا ەسكەرتۋ وعىن اشىپ، سولداتتاردى شەكارانىڭ سولتۇستىك جاعىنا قايتارۋعا ءماجبۇر ەتتى، - دەلىنگەن ءبىتىم كوميسسياسى جانىنداعى ب ۇ ۇ تەرگەۋ توبىنىڭ حابارلاماسىندا.
سونىمەن بىرگە، مالىمدەمەدە ك ح د ر دەميليتاريزاتسيالانعان ايماقتىڭ بەلگىلى ءبىر ۋچاسكەلەرىندە جۇرگىزىلەتىن قۇرىلىس جۇمىستارى تۋرالى الدىن الا حابارلاما بەرگەنى مويىندالدى.
- ءبىتىم كوميسسياسىنىڭ تەرگەۋ توبى الدىن الا ەسكەرتۋلەر مەن ديالوگتىڭ دۇرىس تۇسىنبەۋشىلىك پەن كۇتپەگەن وقيعالاردىڭ الدىن الۋداعى ماڭىزىن مويىندايدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
وتكەن جىلدىڭ ساۋىرىنەن بەرى سولتۇستىككورەيالىق اسكەريلەر اسكەري دەماركاتسيالىق سىزىق ماڭىندا تىكەنەك سىمنان جانە تانكىگە قارسى بوگەتتەر ورناتىپ جۇرگەنى بايقالعان.
بۇعان دەيىن كيم چەن ىن وڭتۇستىك كورەيا مەن اقش- تىڭ بىرلەسكەن اسكەري وقۋ-جاتتىعۋلارىن ايىپتاعان بولاتىن.