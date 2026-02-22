كورنەكتى جازۋشى بەكسۇلتان نۇرجەكە 85 جاسقا تولدى
الماتى. KAZINFORM - بۇگىن قازاق ادەبيەتىنىڭ كورنەكتى وكىلى، ۇلت رۋحانياتىندا وزىندىك قولتاڭباسى بار جازۋشى بەكسۇلتان نۇرجەكە 85 جاسقا تولدى. بۇل تۋرالى قازاقستان جازۋشىلار وداعى حابارلادى.
بەكسۇلتان نۇرجەكە - قازاق پروزاسىنىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان قالامگەر. ونىڭ شىعارمالارى ۇيعىر، تاتار، ەستون، وزبەك، ساحا تىلدەرىنە اۋدارىلعان. ورىس تىلىندە «ۆ وجيداني» رومانى جارىق كورسە، اعىلشىن تىلىندە «كۇتۋمەن كەشكەن عۇمىر»، «شىڭعىسحان - قازاق جاۋىنگەرى»، «كىنالى ماحاببات» تۋىندىلارى جەكە كىتاپ بولىپ باسىلىپ شىقتى.
قىتايدا «تەمىر قاقپان» اتتى اڭگىمەلەرى مەن پوۆەستەرى جارىق كوردى. «ءبىر وكىنىش، ءبىر ءۇمىت» شىعارماسى تۇرىك تىلىنە اۋدارىلىپ، كىتاپ بولىپ جاريالاندى.
قالامگەر - قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، «پاراسات»، «قۇرمەت» وردەندەرىنىڭ يەگەرى، حالىقارالىق «الاش» ادەبي سىيلىعى مەن مۇقاعالي ماقاتايەۆ اتىنداعى سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى.
الماتى وبلىسى مەن پانفيلوۆ اۋدانىنىڭ قۇرمەتتى ازاماتى. «اي، دۇنيە-اي!» رومانى ءۇشىن 2016 -جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك سىيلىعىنا يە بولدى. 2019 -جىلى «قازاقستاننىڭ قۇرمەتتى جازۋشىسى» اتاعى بەرىلدى.
قازاقستان جازۋشىلار وداعى مەرەيتوي يەسىن 85 جاسىمەن قۇتتىقتاپ، دەنىنە ساۋلىق، وتباسىنا اماندىق تىلەدى.