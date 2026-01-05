ەكونوميكامىزدا تەڭسىزدىكتەر ءالى دە ساقتالىپ وتىر - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدى باقۋاتتى، ءتىپتى، باي مەملەكەت دەپ اتاۋعا بولادى. بۇل تۋرالى «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- مەن كەزىندە باسپانا الۋ، بالالاردىڭ وقۋ اقىسىن تولەۋ، ەمدەلۋ ءۇشىن زەينەتاقى جيناعىن پايدالانۋعا رۇقسات بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. كوبىسى سولاي جاسادى، بۇل شەشىمگە ريزاشىلىقتارىن دا ءبىلدىرىپ جاتتى. ءبىراق، ادەتتەگىدەي، ستوماتولوگيا قىزمەتىن كورسەتەمىز دەگەن جەلەۋمەن زەينەتاقى قورىنان 200 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى جىمقىرعان الاياقتار دا تابىلدى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قازىر بۇل ماسەلەمەن اينالىسىپ جاتىر. وسى مەديتسينالىق قىزمەت تۇرىنە زەينەتاقى جيناعىن پايدالانۋعا تىيىم سالۋعا تۋرا كەلدى. ءبىراق، باسقا دا قيتۇرقى تاسىلدەر پايدا بولدى، ءتىپتى، پلاستيكالىق وتاعا تولەم جاسايتىندار بار، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، بيزنەس وكىلدەرى جۇمىس ورىندارىن اشىپ، سالىقتى ادال تولەيدى. الايدا، نەسيە ءوسىمىنىڭ جوعارى بولۋى، اينالىمداعى قاراجاتتىڭ ازدىعى ولاردىڭ كەڭ اۋقىمدا دامۋىنا، جاڭا نارىقتارعا شىعۋىنا، زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋىنە مۇمكىندىك بەرمەي تۇر.
- ەكونوميكانىڭ قۇرىلىمى وزگەرىپ جاتىر. دەگەنمەن مەنىڭشە، وزگەرىس قارقىنى باياۋ. حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتتارى مەن رەيتينگ اگەنتتىكتەرىنىڭ باعالاۋىنشا، ەلىمىزدى باقۋاتتى، ءتىپتى، باي مەملەكەت دەپ اتاۋعا بولادى. بۇل ءسوزدىڭ جانى بار. سوعان قاراماستان، ەكونوميكامىزدا تەڭسىزدىكتەر ءالى دە ساقتالىپ وتىر. ونىڭ ءبارىن شۇعىل رەتتەپ، ءتۇزۋ جولعا سالۋىمىز كەرەك. ءبىز بۇل جاعدايدى بىلەمىز، ونى جۇرتتان جاسىراتىن ويىمىز جوق. مۇنداي قيىندىقتى كوپتەگەن مەملەكەت باسىنان وتكەرىپ جاتىر. ءبىز «ءوسىم اۋرۋى» ماسەلەسىن مىندەتتى تۇردە شەشەمىز. ناقتى جوسپارىمىز بار، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.