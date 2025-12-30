ەكونوميكالىق ءوسىم كەيىنگى 10 جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە جەتتى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپاءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءوزىنىڭ Telegram پاراقشاسىندا جىل قورىتىندىسىنا بايلانىستى جاريالاعان جازباسىندا ايتىلعان.
- 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەكونوميكالىق ءوسىم 6 پايىزدان اسادى دەپ كۇتىلەدى. بۇل - سوڭعى ون جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش. قازاقستان تاريحىندا تۇڭعىش رەت ىشكى جالپى ءونىم كولەمى 300 ميلليارد دوللاردان اسادى. ول جان باسىنا شاققاندا 15 مىڭ دوللاردان كەلەدى، - دەپ جازدى رۋسلان جەلدىباي.
ونىڭ حابارلاۋىنشا، ەلىمىزدە جالپى قۇنى 1478,1 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن 185 جوبا پايدالانۋعا بەرىلدى. 22,8 مىڭنان استام تۇراقتى جۇمىس ورنى اشىلدى.
جوبالاردىڭ بارلىعى تولىق قۋاتىنا كوشكەن كەزدە ەكونوميكاعا ايتارلىقتاي سەرپىن بەرەدى. ءوندىرىس كولەمى 2,3 تريلليون تەڭگەگە جۋىقتايدى.
2025 -جىلى پرەزيدەنت دوستىق - مويىنتى تەمىر جولىنىڭ ەكىنشى جەلىسىن، قوستاناي وبلىسىنداعى KIA Qazaqstan اۆتوكولىك زاۋىتىن ىسكە قوستى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى شىمكەنت جانە قىزىلوردا اۋەجايىنىڭ جاڭا تەرمينالدارىن ارالاپ كورىپ، استاناداعى Stadler Kazakhstan زاۋىتى شىعارعان العاشقى جولاۋشىلار ۆاگونىمەن تانىستى.
- بۇدان بولەك، قارا جانە ءتۇستى مەتاللۋرگيا، حيميا، تسەلليۋلوزا- قاعاز، جەڭىل جانە تاعام ونەركاسىبىندە، قۇرىلىس يندۋسترياسىندا ءبىرقاتار جوبا ىسكە قوسىلدى، - دەدى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ باسپاءسوز حاتشىسى.
وسىعان دەيىن 2025 -جىل ەلەۋلى ساياسي جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاڭعىرۋلارعا تولى بولعانى تۋرالى جازدىق.