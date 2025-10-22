ەكونوميكالىق ءوسىم - 5,3 پايىز، ينفلياتسيا - 6 پايىز: ءماجىلىس ءۇش جىلدىق بيۋجەتتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت جوباسىن قابىلداندى.
قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆتىڭ ايتۋىنشا، 1-قاڭتاردا كۇشىنە ەنەتىن جاڭا سالىق كودەكسى 2026-جىلعى بيۋجەت كىرىسىن 3,6 تريلليون تەڭگەگە ۇلعايتادى.
بيۋجەت تاپشىلىعى 0,9 پايىزعا دەيىن تومەندەيدى
- 2026-جىلعا تۇسىمدەر 23,1 تريلليون تەڭگە دەڭگەيىندە بولجانىپ وتىر. ونىڭ ىشىندە، ترانسفەرتتەردى ەسەپتەمەگەندە، كىرىس 19,2 تريلليون تەڭگە.
ەكونوميكانىڭ وسىمىنە، جاڭا سالىق كودەكسىنىڭ قابىلداۋىنا، ونىڭ ىشىندە سالىقتىق جانە كەدەندىك اكىمشىلەندىرۋگە بايلانىستى كىرىس بيىلمەن سالىستىرعاندا 3,6 تريلليون تەڭگەگە ۇلعايىپ وتىر. بۇل، مەملەكەتتىك قارجىنىڭ تۇراقتىلىعىنا اكەلەدى.
بيۋجەت شىعىسى 27,8 تريلليون تەڭگە، ياعني وسى جىلمەن سالىستىرعاندا 2 تريلليون تەڭگەگە ۇلعايىپ وتىر.
2026-جىلى بيۋجەت تاپشىلىعى جالپى ىشكى ونىمگە شاققاندا 2,5 پايىز دەڭگەيىندە، ال 2028-جىلعا قاراي ول 0,9 پايىزعا دەيىن تومەندەيدى دەپ بولجانىپ وتىر. بۇل بيۋجەتتىك ءتارتىپتى نىعايتۋعا جانە بورىشتىق جۇكتەمەنى ازايتۋعا الىپ كەلەدى، - دەدى مينيستر.
ال الەۋمەتتىك شىعىسقا 2026-جىلى 10,7 تريلليون تەڭگە ءبولۋ جوسپارلانىپ وتىر. ونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك تولەمدەرگە 6,8 تريلليون تەڭگە، ادامي كاپيتالعا 3,9 تريلليون تەڭگە قاراستىرىلعان.
ەڭ تومەنگى ايلىق 110 مىڭ تەڭگە بولسا…
بۇعان دەيىن كەلەسى جىلى ەڭ تومەنگى ەڭبەكاقى 85 مىڭ تەڭگە بولاتىنىن جازعان ەدىك. ءماجىلىستىڭ قارجى جانە بيۋجەت كوميتەتى ءۇش جىلدىق بيۋجەت جوباسىنا بەرگەن قورىتىندىسىندا وسى كورسەتكىشتى كوتەرۋدى سۇراعان. ناقتىراق ايتساق، ەڭ تومەنگى جالاقىنىڭ مولشەرىن قازىرگى 85 مىڭ تەڭگەدەن 110 مىڭ تەڭگەگە دەيىن كوتەرۋ ۇسىنىلعان.
ءۇش جىلدىق بيۋجەت جوباسىندا 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ نەگىزگى قارجىلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتەر مىنانداي شامادا بولماق:
1) جالاقىنىڭ ەڭ تومەن مولشەرى - 85 مىڭ تەڭگە؛
2) مەملەكەتتىك بازالىق زەينەتاقى تولەمىنىڭ ەڭ تومەن مولشەرى - 35596 تەڭگە؛
3) زەينەتاقىنىڭ ەڭ تومەن مولشەرى - 69049 تەڭگە؛
4) ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش - 4325 تەڭگە؛
5) بازالىق الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ مولشەرلەرىن ەسەپتەۋگە قاجەتتى ەڭ تومەن كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ شاماسى - 50851 تەڭگە.
كۇش قۇرىلىمدارىنا 3 جىلدا 3تريلليون تەڭگە
2026-جىلى قورعانىس سالاسىنا جالپى ىشكى ءونىمنىڭ 1 پايىزى بولىنەدى.
- الداعى ءۇش جىلدا وڭىرلەردى دامىتۋعا 581 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان. ونىڭ ىشىندە 2026-جىلعا 300 ميلليارد تەڭگە جوسپارلانعان. بۇل اقشانىڭ ءبارى ماڭىزدى جانە جالپى حالىقتىق سيپاتتاعى ماڭىزى بار جوبالارعا باعىتتالادى.
سونىمەن قاتار، اكىمدىكتەردىڭ دەربەستىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن 2026-جىلى وڭىرلەرگە ترانسفەرتتەر ارقىلى 5,1 تريلليون تەڭگە باعىتتالادى، - دەدى قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ.
ەكونوميكالىق ءوسىم - 5,3 پايىز، ينفلياتسيا - 6 پايىز
ال پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك ءجۇمانعاريننىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلى جالپى ىشكى ءونىمنىڭ ناقتى ءوسۋى 5,4 پايىز بولسا، 3 -جىلداعى ورتاشا جىلدىق ءوسىم 5,3 پايىز دەپ بولجانىپ وتىر.
- نومينالدى جالپى ىشكى ءونىم 2026-جىلعى 183,8 تريلليون تەڭگەدەن 2028-جىلى 229,8 تريلليون تەڭگەگە دەيىن وسەدى. ەكونوميكانىڭ ءوسۋى ناقتى سەكتور مەن قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنداعى ءوسۋدىڭ ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلەتىن بولادى. وڭدەۋ ونەركاسىبىندە ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ ىسكە اسىرىلۋى ەسەبىنەن ءوسۋ قارقىنى 2026 -جىلعى 6,2 پايىزدان 2028-جىلى 6,6 پايىزعا دەيىن ۇلعايادى دەپ بولجانادى. تاۋ-كەن ءوندىرۋ ونەركاسىبىندەگى ءۇش جىلداعى ورتاشا ءوسۋ 2,8 پايىز، اۋىل شارۋاشىلىعىندا - 3,9 پايىز، قۇرىلىستا - 11,0 پايىز، كولىك قىزمەتتەرىندە - 10,1 پايىز جانە ساۋدادا - 6,7 پايىز بولادى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ال ينفلياتسيا بولجامى 2026-جىلى 9-11 پايىز، 2027-2028-جىلدارى ورتاشا 6 پايىز دەڭگەيىندە ايقىندالعان.
ۇلتتىق قوردان جىل سايىن 2 تريلليون 770 ميلليارد تەڭگە الىپ وتىرۋ كوزدەلگەن.
بيۋجەتتىڭ شىعىس بولىگى 2026-جىلى 27,7 تريلليون تەڭگە نەمەسە جالپى ىشكى ءونىمنىڭ 15,1 پايىزى كولەمىندە، 2027-جىلى- 28,8 تريلليون تەڭگە نەمەسە ج ءى ءو- ءنىڭ 14 پايىزى كولەمىندە، 2028-جىلى- 29,8 تريلليون تەڭگە نەمەسە ج ءى ءو - ءنىڭ 13 پايىزى كولەمىندە بەلگىلەنگەن.
قۇجات جوباسىندا دونور وڭىرلەر الداعى ءۇش جىلدا رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە 3,3 تريلليون تەڭگە بولەدى دەپ كورسەتىلگەن.
ۆيتسە-پرەمەر سەرىك جۇمانعارين ءۇش جىلدان كەيىن الماتى، شىعىس قازاقستان، اقتوبە وبلىستارى دا دونور وڭىرگە اينالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى.
ۇكىمەت ۇسىنعان ءۇش جىلدىق بيۋجەت جوباسىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنا قاتىسقان 96 دەپۋتاتتىڭ 94 جاقتاپ داۋىس بەرسە، 2 دەپۋتات قالىس قالدى.