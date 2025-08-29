ەكونوميكادا ينفلياتسيالىق قىسىم ساقتالىپ وتىر - ۇلتتىق بانك
استانا. KAZINFORM - ەكونوميكادا ينفلياتسيالىق قىسىم ساقتالىپ وتىر. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
- ۇلتتىق بانكتىڭ اقشا-كرەديت ساياساتى كوميتەتى بازالىق مولشەرلەمەنى 16,5 پايىز دەڭگەيىندە ساقتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇگىنگى شەشىم بولجامدىق راۋندقا نەگىزدەلدى. ونى قابىلداۋ كەزىندە ءبىز ينفلياتسيا مەن ەكونوميكالىق ءوسۋ بولجامىن جاڭارتتىق. اعىمداعى ماكروەكونوميكالىق كورسەتكىشتەردى ەسكەردىك. بولجامىمىزدى جاڭارتتىق. تاۋەكەلدەر بالانسىن جان- جاقتى باعالادىق. ەكونوميكادا ينفلياتسيالىق قىسىم ساقتالىپ وتىر. قىسقامەرزىمدى ينفلياتسيالىق كۇتۋلەر قۇبىلمالى كۇيىندە. ينفلياتسيانىڭ ورنىقتى بولىگى ءبىراز تومەندەگەنىمەن، جوعارى بولىپ قالۋدا، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ونىڭ، دەرەگىنشك، ەكونوميكا جوعارى قارقىنمەن ءوسىپ كەلەدى. سۇرانىس ۇسىنىستان ارتىپ، باعالارعا اسەر ەتىپ وتىر. سۇرانىستىڭ جوعارى دەڭگەيدە ساقتالىپ قالۋىنا تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەۋ قوسىمشا سەبەپ بولدى. سىرتقى جاعداي ساۋداداعى شەكتەۋلەردىڭ ءوسۋى مەن گەوساياسي شيەلەنىس جاعدايىندا قالىپتاسۋدا. الەمدىك ازىق- تۇلىك باعاسىنىڭ توقتاۋسىز ءوسىپ كەلەدى.
- وسى فاكتورلاردىڭ جيىنتىعى باعالاردىڭ وسۋىنە اكەلدى ءبىز ءۇشىن ينفلياتسيالىق كۇتۋلەردى تۇراقتاندىرىپ، ينفلياتسيانى تومەندەتۋ - باسىم مىندەت. سول ءۇشىن ۇلتتىق بانك اقشا-كرەديت شارتتارىنىڭ ۇستامدى قاتاڭدىعىن ۇزاعىراق ساقتايتىن بولادى. پايىزدىق ساياساتپەن شەكتەلمەي، سونىمەن قاتار قوسىمشا شارالار كەشەنى دە ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى تاعى دا 16,5 پايىز دەڭگەيىندە قالدىرعانىن جازعان ەدىك.