كونگودا تىرىسقاق اۋرۋى ءورشىپ تۇر: ەكى مىڭعا جۋىق ادام كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىندا 9 ايدا تىرىسقاقتىڭ 64 مىڭنان استام جاعدايى تىركەلدى. كوبىنە بالالار سىرقاتتانىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى بەلتا.
بيىل كونگو ەلىندە تىرىسقاقتىڭ 64427 جاعدايى تىركەلگەن، ونىڭ ىشىندە 1888 ادام وسى ىندەتتەن كوز جۇمدى. ناۋقاستاردىڭ 14818 ءى بالا. ولاردىڭ 340 ى قايتىس بولدى.
اۋرۋ 26 پروۆينتسيانىڭ 17 دە تارالىپ ۇلگەردى. ەڭ ماڭىزدى وشاقتاردىڭ ءبىرى - كينشاسادا.
— تىرىسقاقتىڭ الدىن الۋعا بولادى. ول ءۇشىن قاۋىپتى ايماقتاردا سۋمەن جابدىقتاۋ، سانيتارلىق تالاپ جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەلەرىن جاقسارتۋعا مەملەكەتتىك ينۆەستيتسيالاردى ارتتىرۋ قاجەت. سىرقات تىرىسقاق ۆيبريونىمەن لاستانعان سۋ مەن تاماق ارقىلى جۇعادى. سوندىقتان حالىقتى، اسىرەسە اۋرۋ كەڭ تاراعان اۋدانداردا تۇراتىن بالالاردى قورعاۋ ءۇشىن الدىن الۋ شارالارىنا ەرەكشە نازار اۋدارۋ كەرەك، — دەلىنگەن اقپاراتتا.
د د ۇ- نىڭ ەسەبىنشە، تازا سۋدىڭ، سانيتارلىق تالاپتىڭ جانە گيگيەنانىڭ بولماۋىنان جىل سايىن 1,4 ميلليون ادام قايتىس بولادى.
تامىز ايىندا افريكانىڭ 23 ەلىندە تىرىسقاق وشاعى تىركەلدى.