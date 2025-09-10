كونگو پرەزيدەنتى فەليكس چيسەكەديدى اقوردادا قارسى الۋ ءراسىمى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن قازاقستانعا كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى فەليكس چيسەكەدي مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلدى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ساپار اياسىندا جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر وتكىزىلىپ، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلانباق.
ايتا كەتسەك، تامىزدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ كونگو پرەزيدەنتىنىڭ ارناۋلى وكىلى پاتريك مپوي لۋابەيانى قابىلداعان بولاتىن. كەزدەسۋ بارىسىندا كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا جاسايتىن ساپارىنا دايىندىق ماسەلەلەرى ءسوز بولدى.
ال ماۋسىمدا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ فەليكس- انتۋان چيسەكەدي چيلومبونى كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇگىندە كونگو ءوزىنىڭ ىرگەتاسىن نىعايتۋدا، ازاماتتارىنىڭ ىرىس-بەرەكەسىن ەسەلەۋدە، سونداي-اق حالىقارالىق ساحناداعى مەرەيىن ۇستەم ەتۋدە قوماقتى جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، بيىك بەلەستەرگە جەتە بەرۋگە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.