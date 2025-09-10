ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:01, 10 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    كونگو پرەزيدەنتى فەليكس چيسەكەديدى اقوردادا قارسى الۋ ءراسىمى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن قازاقستانعا كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى فەليكس چيسەكەدي مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلدى.

    LIVE: Конго Президенті Феликс Чисекедиді Ақордада қарсы алу рәсімі
    فوتو: Kazinform

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ساپار اياسىندا جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر وتكىزىلىپ، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلانباق.

    ايتا كەتسەك، تامىزدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ كونگو پرەزيدەنتىنىڭ ارناۋلى وكىلى پاتريك مپوي لۋابەيانى قابىلداعان بولاتىن. كەزدەسۋ بارىسىندا كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا جاسايتىن ساپارىنا دايىندىق ماسەلەلەرى ءسوز بولدى.

    ال ماۋسىمدا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ فەليكس- انتۋان چيسەكەدي چيلومبونى كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇگىندە كونگو ءوزىنىڭ ىرگەتاسىن نىعايتۋدا، ازاماتتارىنىڭ ىرىس-بەرەكەسىن ەسەلەۋدە، سونداي-اق حالىقارالىق ساحناداعى مەرەيىن ۇستەم ەتۋدە قوماقتى جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، بيىك بەلەستەرگە جەتە بەرۋگە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.

    تەگ:
    الەم سىرتقى ساياسات مەملەكەت باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار