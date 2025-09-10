كونگو قيىن ساتتەردەگى قازاقستان قولداۋىن ەش ۋاقىتتا ۇمىتپايدى - فەليكس چيسەكەدي
استانا. KAZINFORM - كونگو قيىن ساتتەردەگى قازاقستان قولداۋىن ەش ۋاقىتتا ۇمىتپايدى. بۇل تۋرالى اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوزدەر بارىسىندا كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى فەليكس چيسەكەدي ايتتى.
- افريكا مەن ورتالىق ازيا وركەندەۋ، تۇراتقىلىق جانە يننوۆاتسيالار ءۇشىن مىعىم كوپىردى بىرلەسە قۇرۋعا نيەتتى. وسى ورايدا، جوعارى مارتەبەلى پرەزيدەنت مىرزا، كونگو حالقىنىڭ اتىنان جىلى قابىلداعانىڭىز ءۇشىن شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرگىم كەلەدى. بۇل جەردەن باۋىرلاستىق قارىم-قاتىناسقا كۋا بولدىق. گەوگرافيالىق تۇرعىدا ءبىر-بىرىنەن شالعاي ورنالاسقانىنا قاراماستان حالقىمىز ۇستاناتىن قۇندىلىقتار ۇقساس بولىپ كەلەدى. بۇل ەگەمەندىككە، اۋماقتىق تۇتاستىققا قۇرمەتپەن قاراۋ، ديالوگ ارقىلى بەيبىتشىلىك جولىن ىزدەۋ. كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى ەڭ كۇردەلى ساتتەگى حالىقارالىق قوعامداستىق پەن قازاقستان قولداۋىن ەش ۋاقىتتا ۇمىتپايدى. ناقتىراق ايتقاندا، قازاقستان ب ۇ ۇ اياسىندا قولداۋ كورسەتۋ ارقىلى كونگو حالقىمەن بىرگە بولدى، - دەدى مارتەبەلى مەيمان.
سونداي-اق كونگو پرەزيدەنتى ەكى ەل اراسىنداعى ەكونوميكالىق بايلانىستارعا توقتالا كەلە ىنتىماقتاستىق ءۇشىن ناقتى مۇمكىندىكتەر بار ەكەنىن ايتتى.
- ەلدەرىمىزدە وتە كوپ كەن ورنى بار. كونگودا كوبالت پەن مىس، ال قازاقستاندا ۋران كەن ورىندارى بار. سوندىقتان كۇش جىگەرىمىزدى اتالعان ونىمدەردى جەرگىلىكتى جەردە وڭدەۋگە باعىتتاي الامىز. وسى ورايدا دامۋ مەن قۇرمەتتىڭ، قورشاعان ورتاعا دەگەن جاۋاپكەرشىلىكتىڭ بالاماسىنا اينالعان قازاقستاننىڭ ERG كومپانيامەن تاباندى ىنتىماقتاستىقتى ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى، - دەدى فەليكس چيسەكەدي.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن كونگو اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ كەلەشەگى زور ەكەنىن ايتتى.
قاسىم- جومارت توقايەۆ