كونگو مەن رۋاندا ا ق ش- تا بەيبىتشىلىك تۋرالى كەلىسىمىنە قول قويدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ شىعىسىنداعى سوعىستىڭ اياقتالعانىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Axios.
بۇل تۋرالى حابارلاندىرۋ ۆاشينگتوندا ترامپتىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى مەن رۋاندا پرەزيدەنتتەرى اراسىنداعى بەيبىتشىلىك كەلىسىمىنە قول قويۋ راسىمىندە جاسالدى.
ترامپتىڭ دەلدالدىعىمەن قول قويىلعان جانە «تاريحي» دەپ اتالعان كەلىسىم ا ق ش پەن افريكا وداعى مەن قاتاردى قوسا العاندا سەرىكتەستەردىڭ بىرنەشە ايلىق بەيبىتشىلىك كۇش-جىگەرىنىڭ ناتيجەسى جانە ول ماۋسىم ايىندا قول قويىلعان بۇرىنعى كەلىسىمدى اياقتاپ وتىر.
كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى مەن رۋاندا اراسىنداعى بەيبىتشىلىك كەلىسىمى رەتىندە بەلگىلى ۆاشينگتون كەلىسىمىنە اتىستى تولىق توقتاتۋ، مەملەكەتتىك ەمەس قۇرىلىمداردى قارۋسىزداندىرۋ، بوسقىنداردى قايتارۋ تۋرالى ەرەجەلەر جانە قاتىگەزدىك ءۇشىن جاۋاپتىلاردى جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ كىرەدى.
- بۇگىن ءبىز ونداعان جىلدارعا سوزىلعان زورلىق-زومبىلىق پەن قانتوگىستى توقتاتۋعا جانە كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى مەن رۋاندا اراسىنداعى كەلىسىم مەن ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا ءداۋىرىن باستاۋعا مىندەتتەنەمىز. بۇل تاڭعاجايىپ كۇن، افريكا ءۇشىن، الەم ءۇشىن جانە وسى ەلدەر ءۇشىن ۇلى كۇن، جانە ماقتاناتىن نارسەلەر كوپ، - دەپ مالىمدەدى اق ءۇي پرەزيدەنتى.
قول قويۋ ءراسىمى سارسەنبى كۇنى اتاۋى ترامپتىڭ قۇرمەتىنە وزگەرتىلگەن ا ق ش بەيبىتشىلىك ينستيتۋتىندا ءوتتى.
كەلىسىمگە وسى اپتادا وڭتۇستىك كيۆۋ پروۆينتسياسىنىڭ بىرنەشە اۋدانىندا «23-ناۋرىز قوزعالىسى» كوتەرىلىسشىلەرى مەن كونگو ارمياسى اراسىنداعى قاقتىعىستار تۋرالى حابارلامالار اياسىندا قول جەتكىزىلدى. ەكى ەل كوشباسشىلارى ءبىر-بىرىنە اتىستى توقتاتۋدى بۇزدى دەگەن ايىپ تاقتى.
- پرەزيدەنت ترامپ سەرپىلىستەرگە مۇمكىندىكتەر جاساعان جاڭا جانە ءتيىمدى ديناميزم اكەلدى. ونىڭ ءتاسىلى بەيتاراپ جانە ول ەشقاشان ءبىرجاقتى قارامايدى، - دەدى رۋاندا پرەزيدەنتى پول كاگامە.
كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى فەليكس چيسەكەدي بەيبىتشىلىك تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلۋىن بەتبۇرىس كەزەڭى دەپ اتادى.
- مەنىڭ ويىمشا، بۇل كۇن جاڭا، قيىن جولدىڭ باستاماسى. ءبىراق بۇل بەيبىتشىلىك تەك تىلەك نەمەسە ۇمتىلىس قانا ەمەس، بەتبۇرىس ءساتى بولاتىن جول، - دەدى فەليكس چيسەكەدي.
كەلىسىم ءتورت جىل بۇرىن بىرنەشە كوتەرىلىسشى توپتار ءوز قىزمەتىن كۇشەيتكەن شىعىس كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنداعى قارۋلى قاقتىعىستى توقتاتتى. ولاردىڭ ىشىندەگى ەڭ ءىرىسى - «23-ناۋرىز قوزعالىسى» (M23). ونىڭ قاتارىندا نەگىزىنەن ون جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرىن تاستاپ كەتكەن تۋتسي حالقىنىڭ وكىلدەرى بار.
بۇعان دەيىن تايلاند كورشىلەس كامبودجامەن ا ق ش- تىڭ ارا اعايىندىعىمەن جاسالعان بەيبىت كەلىسىمدى جۇزەگە اسىرۋدى ۋاقىتشا توقتاتقانىن جازعان ەدىك.