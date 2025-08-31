كونستيتۋتسيا كۇنى: قونايەۆتا مەملەكەتتىك تۋ 55 مەترلىك تۇعىرعا كوتەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قونايەۆ قالاسىندا مەملەكەتتىك تۋدى 55 مەترلىك تۇعىرعا كوتەرۋ سالتاناتى ءوتتى، دەپ حابارلايدى الماتى وبلىسىنىڭ اكىمدىگى.
ەلدىك پەن تاۋەلسىزدىكتىڭ سيمۆولىنا اينالعان بۇل ءراسىم قازاقستان كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالدى.
ءىس-شارا مەملەكەتتىك تۋدى الىپ كىرۋدەن جانە ءانۇراندى ورىنداۋدان باستالدى. الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى مارات سۇلتانعازيەۆ قۇتتىقتاۋ ءسوز سويلەپ، كونستيتۋتسيانىڭ ەل تۇراقتىلىعى مەن دامۋىنىڭ باستى كەپىلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- اتا زاڭىمىز - تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ دامۋ باعدارى مەن تۇراقتىلىعىنىڭ كەپىلى. سونىڭ ارقاسىندا حالىقتىڭ ءال-اۋقاتى ارتىپ، الەۋمەتتىك قورعاۋ جۇيەسى نىعايدى، ازاماتتاردىڭ قۇقىقتىق مادەنيەتى قالىپتاستى. الماتى وبلىسى دا تۇراقتى ءوسىم كورسەتىپ كەلەدى. قونايەۆ قالاسىنىڭ جاڭا مارتەبەسى مەن الاتاۋ قالاسىنىڭ قۇرىلۋى - ءوڭىر دامۋىنىڭ ايقىن دالەلى، - دەپ اتاپ ءوتتى ءوڭىر باسشىسى.
مەرەكەگە وراي 28 تۇرعىن ماراپاتتالدى. ولاردىڭ ىشىندە «قازاقستان كونستيتۋتسياسىنا 30 جىل» مەرەكەلىك مەدالى يەگەرلەرى، وبلىس اكىمىنىڭ قۇرمەت گراموتاسى مەن العىس حاتتارىنا يە بولعان ازاماتتار بار.
جالپى، الماتى وبلىسىندا كونستيتۋتسيانىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان 180 نەن استام ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلىپ، وعان 30 مىڭعا جۋىق ادام قاتىستى.
بۇدان بۇرىن ەندى كونستيتۋتسيا مەكتەپ قابىرعاسىندا وقىتىلاتىنى ايتىلدى.