كونستيتۋتسيا ءاردايىم ادام قۇقىعىنىڭ تەمىرقازىعى بولۋعا ءتيىس - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ق ر كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان كونفەرەنتسيادا سويلەگەن سوزىندە وسىلاي دەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
«جالپى ايتقاندا، ءبىز مەملەكەتتىك ساياساتتا تەرەڭ وزگەرىس جاسادىق. كونستيتۋتسيالىق رەفورما وسى اۋقىمدى جۇمىستىڭ بەرىك قۇقىقتىق ارقاۋى بولدى. سول ارقىلى ساياساتتا، ەكونوميكادا، الەۋمەتتىك سالادا، سوت جۇيەسىندە «ادىلەتتى مەملەكەت» قاعيداتىن جۇزەگە اسىرۋعا جول اشىلدى. كونستيتۋتسيادا جەر جانە بارلىق تابيعي رەسۋرستار حالىققا تيەسىلى ەكەنى ايقىن كورسەتىلگەن. وسى قاعيداتتى ءىس جۇزىندە ورىنداۋ ءۇشىن ماڭىزدى شارالار قابىلداندى.
مەنىڭ تاپسىرماممەن «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى ازىرلەندى. قوردىڭ جىل سايىنعى ينۆەستيتسيالىق تابىسىنىڭ جارتىسى بالالاردىڭ ارنايى ەسەپشوتىنا جىبەرىلەتىن بولدى. بىلتىردان بەرى ۇلتتىق قوردان 1,5 ميلليارد دوللاردان استام قارجى ءبولىندى. بۇل - جاس ۇرپاقتىڭ بولاشاققا نىق سەنىممەن قاراۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن مەملەكەتىمىزدىڭ وتە ماڭىزدى شەشىمى.
مۇنىڭ ءبارى - جاڭارعان كونستيتۋتسيانىڭ جەمىسى. اتا زاڭ، شىن مانىندە، ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعايتىن تولىققاندى ءارى ءتيىمدى قۇرالعا اينالدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونداي-اق ول سوزىندە ءبىرقاتار ماڭىزدى زاڭدار مەن ارنايى جوسپارلاردى قابىلداۋ ارقىلى قولدانىستاعى كونستيتۋتسيانىڭ وراسان زور الەۋەتى ىسكە اسىرىلىپ جاتقانىنا توقتالدى.
بىلتىر ادام ساۋداسىنا قارسى ءىس- قيمىل تۋرالى زاڭ قابىلداندى. بۇل ادامدى ەركىنەن تىس قانداي دا ءبىر جولمەن پايدالانۋعا بولمايتىنىنا كەپىلدىكتى كۇشەيتتى.
تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق ءۇشىن بەرىلەتىن جازا ەداۋىر قاتاڭداتىلدى. نەكەلەسۋگە ماجبۇرلەگەنى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك بەلگىلەندى. ادام ۇرلاعاندار دا قاتاڭ جازالانادى.
سونىمەن قاتار قىلمىستىق سوت ۇدەرىسىن ىزگىلەندىرۋ جانە ونىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن ناقتى قادامدار جاسالدى، ءتيىستى كودەكستەرگە اۋقىمدى تۇزەتۋلەر ەنگىزىلدى.
كونستيتۋتسيانىڭ مەرەيلى بەلەسىنە وراي راقىمشىلىق تۋرالى زاڭ قابىلداندى. سەبەبى مەملەكەت قىلمىسپەن كۇرەس ساياساتى مەن الەۋمەتتىك ادىلدىك ماسەلەسىنە كەلگەندە ادامگەرشىلىك قۇندىلىقتارىن باستى ورىنعا قويادى.
كونستيتۋتسيا ءاردايىم ادام قۇقىعىنىڭ تەمىرقازىعى بولۋعا ءتيىس. بۇل - مەملەكەت ساياساتىنداعى بۇلجىماس قاعيدا. كونستيتۋتسيامىز الداعى ۋاقىتتا دا حالقىمىزدىڭ جارقىن بولاشاعىنا جول اشاتىن ەڭ باستى قۇجات بولىپ قالا بەرمەك.
اتا زاڭ ەلىمىزدىڭ جالپى ۇلتتىق بىرەگەيلىگىن نىعايتۋدى، سونداي-اق زاڭدى مۇلتىكسىز ساقتاۋ جانە ادال ازامات يدەولوگياسىن ىلگەرىلەتۋدى كوزدەيتىن جاڭا قوعامدىق كەلىسىمنىڭ ايقىن نىشانىنا اينالدى. زاڭ ۇستەمدىگى - ادىلەتتى قوعام قۇرۋعا جانە ازاماتتارىمىزدىڭ بەرەكەلى ءومىرىن قامتاماسىز ەتۋگە اپاراتىن توتە جول. سوندىقتان تاعى دا قايتالاپ ايتامىن: ەلىمىزدىڭ بارلىق ازاماتتارى زاڭدى قۇرمەتتەپ، ساقتاۋى كەرەك.
قازاقستاننىڭ زاڭگەرلەر قاۋىمداستىعى ازاماتتارىمىزعا كونستيتۋتسيانىڭ نەگىزگى ەرەجەلەرىن ءتۇسىندىرىپ، زاڭ مەن ءتارتىپ قاعيداتىنا ساي قوعامداعى ءاربىر ارەكەتىنە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا ۇندەۋى قاجەت.
قازاقستان كونستيتۋتسياسى ۇلتىمىزدىڭ كەمەلدىگى مەن بولاشاققا ۇمتىلىسىن بۇكىل الەمگە پاش ەتەدى.
- كونستيتۋتسيانىڭ ءار جولى مەن رۋحىن ساقتاۋ، سونىڭ نەگىزىندە جوعارى قۇقىقتىق مادەنيەت پەن ۇلتتىڭ جاڭا ساپاسىن قالىپتاستىرۋ - ەلىمىزدىڭ كەلەشەكتەگى تابىسىنىڭ كەپىلى. مۇنى بارشا حالىق تۇسىنۋگە ءتيىس، - دەدى پرەزيدەنت.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى بيلىككە جاڭا بۋىن وكىلدەرى كەلىپ جاتقانى تۋرالى ايتتى.