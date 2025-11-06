كونگرەستىڭ ەكى پالاتاسى «جەكسون- ۆەنيك» تۇزەتۋىنىڭ كۇشىن جويۋ تۋرالى زاڭ جوبالارىن ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - سەناتورلار مەن كونگرەسسمەندەر ا ق ش سەناتى مەن وكىلدەر پالاتاسىندا «PNTR»-دىڭ ورتالىق ازيا ەلدەرىمەن تۇراقتى قالىپتى ساۋدا قاتىناستارى مارتەبەسىن ورناتۋ تۋرالى ەكى بىردەي زاڭ جوباسىن ۇسىندى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ا ق ش سەناتورى ستيۆ دەينس (مونتانا شتاتىنان رەسپۋبليكاشىل) ا ق ش سەناتى قۇراما شتاتتار مەن ورتالىق ازيا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ون جىلدىعىنا ارنالعان قارارىن كەشە كەشكە قابىلداعانىن جاريالادى. قاراردىڭ تەڭ اۆتورلارىنىڭ قاتارىندا سەناتورلار گەري پيتەرس (ميچيگان شتاتىنان دەموكرات)، جيم ريش (ايداحو شتاتىنان رەسپۋبليكاشىل)، كريس مەرفي (كوننەكتيكۋت شتاتىنان دەموكرات)، دەۆيد ماككورميك (پەنسيلۆانيا شتاتىنان رەسپۋبليكاشىل) جانە جەكي روزەن (نيەۆادا شتاتىنان دەموكرات) بار.
زاڭ جوباسىنا «S.3103 - A bill to authorize the extension of nondiscriminatory treatment (normal trade relations treatment) to products of certain countries» - بەلگىلى ءبىر ەلدەر تاۋارلارىنا كەمسىتپەيتىن رەجيمنىڭ (قالىپتى ساۋدا قاتىناسى رەجيمى) تارالۋىنا رۇقسات بەرەتىن اتاۋى بەرىلدى.
- ورتالىق ازيا - ستراتەگيالىق ماڭىزدى ايماق جانە 2015 -جىلى «C5+1» باستاماسى ىسكە قوسىلعاننان بەرى ءبىز امەريكا جانە ورتالىق ازيانىڭ بەس ەلى: قازاقستان، قىرعىزستان، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان جانە وزبەكستان اراسىنداعى قارىم-قاتىناستاردى تەرەڭدەتۋدە ايتارلىقتاي ىلگەرىلەۋشىلىككە قول جەتكىزدىك. مەن ورتالىق ازيانىڭ بەس ەلىنىڭ بارلىعىنا باردىم جانە ساۋدانى كەڭەيتۋ جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ سياقتى ورتاق ماقساتتارىمىزدى جوعارى باعالايمىن. C5+1 باستاماسىنىڭ 10 جىلدىعىنا ارنالعان قارارىمدى ا ق ش سەناتى قابىلداعانىنا ماقتانامىن جانە ىنتىماقتاستىعىمىزدى جالعاستىرۋدى اسىعا كۇتەمىن، - دەپ جازدى ستيۆ دەينس.
زاڭ جوباسىنا وكىلدەر پالاتاسىندا كونگرەسمەندەر كەرول ميللەر (باتىس ۆيردجينيادان رەسپۋبليكاشىل) جانە جيممي پانەتتا (كاليفورنيادان دەموكرات) باستاماشى بولدى. قۇجات «All Information (Except Text) for H. R.5917 - To authorize the extension of nondiscriminatory treatment (normal trade relations treatment) to products of certain countries» -بەلگىلى ءبىر ەلدەردىڭ تاۋارلارىنا كەمسىتۋشىلىكسىز رەجيمنىڭ (قالىپتى ساۋدا قاتىناسى رەجيمى) تارالۋىنا رۇقسات بەرەتىن دەپ اتالدى.
ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ءسىم باسشىلارىن سالتاناتتى قابىلداۋ بارىسىندا سەناتتىڭ حالىقارالىق قاتىناستار كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى، سەناتور جيم ريش «C5+1» توبىنداعى سەرىكتەستەرىمىزبەن ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جولىنداعى ەسكىرگەن كەدەرگىلەردى الىپ تاستايتىن زاڭ جوباسىن ەنگىزۋ ءۇشىن وسى اپتادا سەناتور ستيۆ دەينس جانە باسقا دا ارىپتەستەرىنە قوسىلعانىن حابارلادى. بۇل «جەكسون- ۆەنيك» تۇزەتۋىنىڭ شەكتەۋىن جويادى.
بۇعان دەيىن ورتالىق ازيا جانە كاۆكاز ينستيتۋتىنىڭ ءتوراعاسى فرەدەريك ستارر ترامپ «C5+1» سامميتىندە «جەكسون- ۆەنيك» زاڭىنىڭ كۇشى جويىلعانىن جاريالاۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.