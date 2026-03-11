كونە بومبا تابىلىپ، 18 مىڭ ادام ەۆاكۋاتسيالاناتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيانىڭ درەزدەن قالاسىنىڭ ورتالىعىنان ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزىندەگى جارىلماي قالعان بومبا تابىلۋىنا بايلانىستى بۇگىن شامامەن 18 مىڭ ادام ەۆاكۋاتسيالانادى. بۇل تۋرالى جەرگىلىكتى اكىمشىلىك ءوزىنىڭ رەسمي سايتىندا حابارلادى.
- 2026 -جىلعى 10-ناۋرىزدا بۇرىنعى كارولابريۋككە كوپىرى ماڭىنداعى ەكى كۇماندى ۋچاسكەنى تەكسەرۋ بارىسىندا بومبا تابىلدى. وق-دارىلەردى زالالسىزداندىرۋ قىزمەتىنىڭ تەكسەرۋىنەن كەيىن ونىڭ جارىلعىش قۇرىلعىسى بار، سالماعى 250 كيلوگرام بولاتىن بومبا ەكەنى انىقتالدى. ونى مىندەتتى تۇردە زالالسىزداندىرۋ قاجەت، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جارىلماي قالعان سناريادتى زالالسىزداندىرۋ جۇمىستارى 11-ناۋرىزعا جوسپارلانعان. قالا تاريحىندا بۇل - ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزىندەگى بومبا تابىلۋىنا بايلانىستى جۇرگىزىلىپ وتىرعان ەڭ اۋقىمدى ەۆاكۋاتسيا.
شامامەن 18 مىڭ تۇرعىن، سونداي-اق جۇمىسقا كەلگەن ادامدار مەن تۋريستەر سنارياد تابىلعان ورىننىڭ اينالاسىنداعى راديۋسى 1 شاقىرىم بولاتىن قورشاۋ ايماعىنان دەرەۋ شىعىپ كەتۋى ءتيىس.
بۇل ايماقتا درەزدەننىڭ تۋريستەر اراسىندا تانىمال كورىكتى ورىندارى ورنالاسقان. سونىمەن قاتار مۇندا پوليتسيا باسقارماسى، جەر پارلامەنتى (لاندتاگ)، بىرنەشە مينيسترلىك، قارتتار ۇيلەرى، بالاباقشالار جانە باسقا دا الەۋمەتتىك مەكەمەلەر بار.
ۋاقىتشا ورنالاستىرۋ پۋنكتى Messe Dresden كورمە كەشەنىندە اشىلادى.
جارىلماعان سناريادتار بۇرىن قۇلاعان كارولابريۋككە كوپىرىن قايتا سالۋ جوسپارلانعان اۋماقتا تابىلعان. وتكەن جىلى وسى كوپىردى دەمونتاجداۋ جۇمىستارى كەزىندە دە ءتورت بومبا تابىلعان ەكەن. تامىز ايىندا ولاردى زالالسىزداندىرۋعا بايلانىستى 17 مىڭ ادام ەۆاكۋاتسيالانعان.
ەسكە سالا كەتسەك، بىلتىر گەرمانيادا ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزىندەگى بومبا جارىلىپ، 58 ادام جاراقات الدى.