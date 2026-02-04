كومىرمەن كومكەرىلگەن اشەكەيلەر
قاراعاندىلىق ديزاينەر ولگا تسەللەر كەنشىلەر استاناسىنىڭ برەندىنە اينالعان كومىردەن زەرگەرلىك بۇيىمدار جاسايدى. شەبەردىڭ كوز تارتار تۋىندىلارىن حالىقارالىق ساراپشىلار جوعارى باعالاپ كەلەدى.
ولگا سەللەردىڭ زەرگەرلىك ونەرمەن اينالىسىپ كەلە جاتقانىنا 10 جىلدان استى. قارا التىنمەن زەرگەرلىك بۇيىم جاساپ جۇرگەنىنە جەتى جىلدىڭ اينالاسى بولىپتى. مۇنىسى التىنقول شەبەردىڭ ايتۋىنشا، شىعارماشىلىعىن ايشىقتاپ تۇراتىن كورىنەدى.
- العاشقى بۇيىمدارىم وتە نازىك بولدى، تاعۋعا جارامايتىن، تەز سىنىپ كەتەتىن. ونىڭ ۇستىنە ءتۇسى كيىمگە جۇعىپ، بىلعايتىن. كەيىن تاجىريبە ارقىلى تۇراقتاندىرۋ ءتاسىلىن مەڭگەردىم. قازىر اشەكەيلەرىم قاۋىپسىز ءارى بەرىك. بۇل ماتەريالمەن جۇمىس ىستەۋ وڭاي ەمەس. ۇگىتىلىپ تۇراتىن كومىردى تۇراقتاندىرۋعا ەكى اپتا ۋاقىت كەتەدى. ارنايى شايىر ارقىلى وڭدەلگەن قارا تاس بەرىك بولىپ، قولعا دا، كيىمگە دە زيان كەلتىرمەيدى. كومىردىڭ ءار ءتۇرىن سىناپ كوردىم. ەڭ ساپالىسى - انتراتسيت. نەگىزى ءتۇرلى ماتەريالدارمەن تاجىريبە جاساعاندى ۇناتامىن. اعاش، تەرى، ءتىپتى ەپوكسيدتى شايىردى دا قولدانامىن. كومىردىڭ ىشىندە انتراتسيت ەڭ بەرىك ءتۇرى. دەگەنمەن ونى تابۋ قيىن. قازىر كومىر تاسۋشىلاردىڭ ءبارى مەنى تانىپ العان. ۇيىمە كومىر السام مىندەتتى تۇردە 1 شەلەك ەرەكشە تۇرلەرىن جيناپ اكەلىپ بەرەدى، - دەيدى زەرگەر.
ولگانىڭ ءبىرتالاي شاكىرتى بار. سولاردىڭ ءبىرى - ناتاليا ستاروستينا. ول اۋەلى ديزاينەردىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى جۇمىستارىن باقىلاپ، كەيىن اشەكەي ساتىپ الىپتى. ۋاقىت وتە كەلە قىزىعۋشىلىعى ارتىپ، شەبەرلىك ساعاتىنا ارنايى قاتىسقان. قازىر ءوزى دە ءتۇرلى بۇيىمدار جاساپ، ساتادى.
- ولگا - مىقتى ديزاينەر. جۇمىستارى وزگەشە. اشەكەيلەرىن تاعىپ كورگەننەن كەيىن، ءسان الەمىندە ءوزىمدى دە بايقاعىم كەلدى. قازىر بۇيىمدار جاساپ، ساتا باستادىم. كوبىنە گۇلدى بۇيىمدار جاساعاندى ۇناتامىن، - دەيدى ناتاليا ستاروستينا.
ولگانىڭ ەڭبەگى بىرنەشە وتاندىق بايقاۋدا جوعارى باعالانىپ، ءتۇرلى كورمەلەر مەن ارت-جارمەڭكەلەرگە ۇسىنىلدى. بىلتىر قىركۇيەك ايىندا ونىڭ برەندى ميلان ءسان اپتالىعىندا تانىستىرىلدى. ديزاينەر كورسەتىلىمگە كاسىبي مودەلدەردى ەمەس، ءوز قۇربىلارىن ەرتىپ بارۋدى ءجون كورگەن. وسىلايشا، پوديۋمدا 14 ايەل ونەر كورسەتىپ، ديزاينەردىڭ ەڭبەگىن ەلگە تانىستىردى.
الداعى ۋاقىتتا ديزاينەر اشەكەيلەر ءتۇرىن كوبەيتىپ، وتاندىق ديزايندى حالىقارالىق دەڭگەيدە ناسيحاتتاۋدى ويلاستىرىپ وتىر.
قاراعاندى وبلىسى
قاسىمحان عالىم
egemen.kz