كومىر باعاسىنىڭ تۇراقتى بولۋىن باقىلاۋ كەرەك - پرەمەر-مينيستر
استانا. KAZINFORM - جىلىتۋ ماۋسىمىندا كوممۋنالدىق قىزمەتتەردى جوندەۋ بريگادالارى كەز كەلگەن جاعدايعا شۇعىل ارەكەت ەتۋى ءتيىس. پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىندىق شارالارى بويىنشا تاپسىرمالار بەردى.
- بۇگىندە وڭىرلەردىڭ باسىم بولىگىندە جىلۋ بەرۋ ماۋسىمى ۋاقىتىلى باستالدى. رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگىندە جىلۋ بەكىتىلگەن كەستەگە سايكەس جانە اۋا رايىنا بايلانىستى بەرىلەدى. ءوڭىر اكىمدەرىنە جىلۋ بەرۋ ماۋسىمىن تىكەلەي باقىلاۋدا الۋدى تاپسىرامىن، - دەدى و. بەكتەنوۆ ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
پرەمەر- مينيستر جىلۋ كوزدەرىندەگى بارلىق جوسپارلى پارامەترلەردىڭ ساقتالۋىن، وتىننىڭ نورماتيۆتىك قورىن قاداعالاپ وتىرۋدى تاپسىردى.
- رەزەرۆتىك جابدىقتاردىڭ ازىرلىگىن قامتاماسىز ەتىڭىزدەر. كوممۋنالدىق قىزمەتتەردى جوندەۋ بريگادالارى كەز كەلگەن جاعدايعا شۇعىل ارەكەت ەتۋى ءتيىس. سونداي-اق حالىققا ارنالعان كومىر باعاسىنىڭ تۇراقتى بولۋىن دا باقىلاۋدا ۇستاۋ قاجەت، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدىڭ 11 وڭىرىندە جىلىتۋ ماۋسىمى باستالدى. 1-قاراشاعا دەيىن قالعان وڭىرلەردە جىلۋمەن جابدىقتاۋدى باستاۋ جوسپارلانعان.