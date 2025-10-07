ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:41, 07 - قازان 2025 | GMT +5

    كومىر باعاسىنىڭ تۇراقتى بولۋىن باقىلاۋ كەرەك - پرەمەر-مينيستر

    استانا. KAZINFORM - جىلىتۋ ماۋسىمىندا كوممۋنالدىق قىزمەتتەردى جوندەۋ بريگادالارى كەز كەلگەن جاعدايعا شۇعىل ارەكەت ەتۋى ءتيىس. پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىندىق شارالارى بويىنشا تاپسىرمالار بەردى.

    Фото: Қызылорда облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

    - بۇگىندە وڭىرلەردىڭ باسىم بولىگىندە جىلۋ بەرۋ ماۋسىمى ۋاقىتىلى باستالدى. رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگىندە جىلۋ بەكىتىلگەن كەستەگە سايكەس جانە اۋا رايىنا بايلانىستى بەرىلەدى. ءوڭىر اكىمدەرىنە جىلۋ بەرۋ ماۋسىمىن تىكەلەي باقىلاۋدا الۋدى تاپسىرامىن، - دەدى و. بەكتەنوۆ ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.

    پرەمەر- مينيستر جىلۋ كوزدەرىندەگى بارلىق جوسپارلى پارامەترلەردىڭ ساقتالۋىن، وتىننىڭ نورماتيۆتىك قورىن قاداعالاپ وتىرۋدى تاپسىردى.

    - رەزەرۆتىك جابدىقتاردىڭ ازىرلىگىن قامتاماسىز ەتىڭىزدەر. كوممۋنالدىق قىزمەتتەردى جوندەۋ بريگادالارى كەز كەلگەن جاعدايعا شۇعىل ارەكەت ەتۋى ءتيىس. سونداي-اق حالىققا ارنالعان كومىر باعاسىنىڭ تۇراقتى بولۋىن دا باقىلاۋدا ۇستاۋ قاجەت، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.

    ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدىڭ 11 وڭىرىندە جىلىتۋ ماۋسىمى باستالدى. 1-قاراشاعا دەيىن قالعان وڭىرلەردە جىلۋمەن جابدىقتاۋدى باستاۋ جوسپارلانعان.

     

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
