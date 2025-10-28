كومىر باعاسى قىمباتتاي ما - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ جاۋابى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار جاركەشيەۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا جىلىتۋ ماۋسىمىنا قاجەت كومىر قورى جەتكىلىكتى ەكەنىن ايتتى.
- بىزدە كومىر بويىنشا پروبلەما جوق. جىلىتۋ كەزەڭىنە جاقسىلاپ دايىندالدىق. جالپى قازىر 5,6 ميلليون توننا كومىر قورى بار. رەسپۋبليكا بويىنشا تاپشىلىق جوق. تەك كومىر عانا ەمەس، مازۋت بويىنشا دا وسىنداي جاعداي بار. ماۋسىمدى ءساتتى وتكەرۋگە قاجەتتى 153 مىڭ تونناعا جۋىق مازۋت جيناقتالدى. بۇل 2024 -جىلداعى قورمەن سالىستىرعاندا 33 پايىزعا كوپ. جالپى جىلىتۋ كەزەڭىن امان- ەسەن وتكىزۋ ءۇشىن وتىن قورىن كوبەيتىپ جاتىرمىز، - دەدى ول.
ۆيتسە-مينيستر كومىر باعاسى ءار وڭىردە ءار ءتۇرلى ەكەنىن ايتادى.
- نەگىزىنەن تونناسىنا 13-16 مىڭ تەڭگە بولىپ تۇر. كەيبىر تەمىرجول تۇيىقتارىندا باسقا باعا بار ەكەنىن ەستىپ جاتىرمىز. بۇل دەربەس نارىق بولعاندىقتان ونى ءبىز رەتتەمەيمىز. سۇرانىس پەن ۇسىنىستى قاراساق، باعانىڭ كوتەرىلەتىنىن كورىپ وتىرعان جوقپىز. ماكسيمالدى باعا 20 مىڭ تەڭگەگە بارعانىن ەستىپ جاتىرمىز. ءبىراق بۇل وتە سيرەك كەزدەسەدى، - دەدى سانجار جاركەشيەۆ.
استانادا ۇيىندە كومىر جاعاتىن تۇرعىندارعا وتەماقى تولەنەتىنىن جازعان ەدىك.