كولىگىڭىزدىڭ ۇستىنە اعاش قۇلاسا نە ىستەۋ كەرەك؟ - زاڭگەر كەڭەسى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا مۇنداي جاعدايلار ءجيى كەزدەسەدى. الماتىدا قاتتى جەل مەن بوران كەزىندە كولىكتەردىڭ ۇستىنە اعاش قۇلاپ، مۇلىككە زالال كەلتىرەتىن جاعدايلار ءجيى كەزدەسەدى. ودان بولەك، قالادا ەسكىرگەن ءارى اپاتتى كۇيدەگى اعاشتار ءالى دە از ەمەس.
BAQ. KZ انىقتاعان دەرەك بويىنشا، الماتىدا 84 مىڭعا جۋىق قاۋىپتى اعاش بار. مۇنداي جاعدايدا كولىك يەلەرى نە ىستەۋى كەرەك جانە كەلتىرىلگەن شىعىندى كىم وتەيدى؟ بۇل سۇراققا زاڭگەر ايدىن تەمىرعالي جاۋاپ بەردى.
زاڭگەردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جاعدايدا ەڭ الدىمەن 102 نومىرىنە حابارلاسىپ، پوليتسيا شاقىرۋ قاجەت. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كەلگەنگە دەيىن كولىكتى نەمەسە قۇلاعان اعاشتى قوزعاماعان ءجون. سونداي-اق وقيعا ورنىن جانە كولىكتىڭ زاقىمدانعان تۇستارىن جان-جاقتى سۋرەتكە ءتۇسىرىپ الۋ كەرەك.
ودان كەيىن اعاشقا قاي مەكەمە جاۋاپتى ەكەنىن انىقتاۋ ماڭىزدى. ەگەر اعاش كوپقاباتتى ءۇيدىڭ اۋلاسىندا بولسا، وعان پاتەر يەلەرىنىڭ بىرلەستىگى نەمەسە مۇلىك يەلەرىنىڭ بىرلەستىگى جاۋاپ بەرەدى. كوشە بويىندا نەمەسە جول جيەگىندە ءوسىپ تۇرعان اعاشتارعا اكىمدىك جاۋاپتى. ال جەكە اۋماقتاعى اعاش ءۇشىن جەر ۋچاسكەسىنىڭ يەسى جاۋاپكەرشىلىك ارقالايدى.
ەگەر جۇرگىزۋشىدە كاسكو ساقتاندىرۋى بولسا، بىردەن ساقتاندىرۋ كومپانياسىنا حابارلاسۋى قاجەت. ال ساقتاندىرۋ بولماسا، كەلتىرىلگەن شىعىن كولەمىن انىقتاۋ ءۇشىن تاۋەلسىز ساراپتاما جاساتقان دۇرىس.
سودان كەيىن جاۋاپتى ۇيىمعا سوتقا دەيىنگى تالاپ- ارىز جولداۋ كەرەك. ەگەر ۇيىم وتەماقى تولەۋدەن باس تارتسا، سوت ارقىلى شىعىندى ءوندىرىپ الۋعا بولادى.
زاڭگەردىڭ سوزىنشە، ەڭ باستىسى - بارلىق دالەلدى بىردەن تىركەپ، ۋاقىت وتكىزبەي ارەكەت ەتۋ. ونىڭ ايتۋىنشا، ساقتاندىرۋ پوليسى بولماسا دا، كەلتىرىلگەن شىعىننىڭ وتەماقىسىن ءوندىرىپ الۋعا مۇمكىندىك بار.
مۇنداي جاعدايدىڭ الدىن الۋعا بولادى
ايدىن تەمىرعالي اعاشتىڭ قۇلاعانىن كۇتپەي، قاۋىپتى جاعدايلار تۋرالى الدىن الا حابارلاعان دۇرىس ەكەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، «تازا قازاقستان» سەرۆيسى ارقىلى تەك اپاتتى جاعدايداعى اعاشتار تۋرالى عانا ەمەس، جولداعى شۇڭقىرلار، كوشەدەگى جارىقتىڭ ىستەمەۋى، ساياباقتار مەن اۋلالارداعى قوقىس جانە كىرەبەرىستەردىڭ جاعدايى جونىندە دە ءوتىنىش قالدىرۋعا بولادى.
ءوتىنىمدى eGov Mobile قوسىمشاسىنداعى «تازا قازاقستان» ءبولىمى، TazaQazaqstan.kz سايتى نەمەسە TazaQazBot Telegram-بوتى ارقىلى بىرنەشە مينۋتتىڭ ىشىندە جىبەرۋگە بولادى. ول ءۇشىن سۋرەتكە ءتۇسىرىپ، مەكەنجايدى كورسەتۋ جەتكىلىكتى.
زاڭگەردىڭ ايتۋىنشا، جاۋاپتى مەكەمەلەر مۇنداي وتىنىشتەرگە مىندەتتى تۇردە ارەكەت ەتۋى ءتيىس. سوندىقتان بىرنەشە مينۋت ۋاقىت ءبولىپ، ماسەلەنى الدىن الا حابارلاعان دۇرىس. بۇل كەيىن ۇزاققا سوزىلاتىن سوت داۋلارى مەن شىعىننان ساقتايدى.