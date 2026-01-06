كولىگىنە «ادەمى» ءنومىر العىسى كەلگەندەر سانى كۇرت ارتتى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە كولىگىنە «ادەمى» مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىسىن الۋعا 11 مىڭعا جۋىق ادام ءوتىنىم بەردى. بۇل تۋرالى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى روستيسلاۆ كونياشكين ايتتى.
ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى برفينگ بارىسىندا ول جاڭا قىزمەت ءتۇرى ىسكە قوسىلعان العاشقى كۇندەرى مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىسىن بەرۋ قىزمەتىنە سۇرانىس وتە جوعارى بولعانىن اتاپ ءوتتى.
- تاياۋدا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى سۇرانىس جوعارى نومىرلىك بەلگىلەردى ساتىپ الۋعا ءوتىنىم بەرۋدىڭ جاڭا تەتىگىن ىسكە قوستى. جاڭاشىلدىقتىڭ ناتيجەسىندە ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە ازاماتتاردىڭ حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىنا جينالۋى بايقالدى، - دەدى ول.
ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ادامداردىڭ ح ق ك و- لارعا جاپپاي كەلۋى ۋاقىتشا ءارى جاڭا قىزمەتتىڭ ىسكە قوسىلۋىنا وراي قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتۋىنا بايلانىستى بولدى.
بۇعان دەيىن حالىق ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋ ماقساتىندا 2026 -جىلعى 1-قاڭتارىنان كەز كەلگەن قاجەتتى سيفرلىق جانە ارىپتىك بەلگىلەرمەن مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىسىن ەركىن تاڭداۋدى كوزدەيتىن نورمالار قولدانىسقا ەنگەنىن جازعان ەدىك.