كولىكتى ۇزاق قىزدىرۋعا تىيىم: ءماجىلىس قانداي وزگەرىستەردى ماقۇلدادى؟
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس «جول ءجۇرىسى تۋرالى» ق ر زاڭىنا ەنگىزىلەتىن تۇزەتۋلەردى ەكىنشى وقىلىمدا ماقۇلدادى.
قۇجاتتا قالالاردا قوزعالتقىشى قوسۋلى تۇرعان اۆتوكولىكتى «جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان بەلگىلەيتىن ۋاقىتتان ۇزاق قويۋعا تىيىم سالۋ» ۇسىنىلعان. ياعني ءار وڭىردە رۇقسات ەتىلەتىن ۋاقىتتى جەرگىلىكتى اكىمدىك بەكىتەدى. بۇل تالاپ ەلەكتروموبيلدەر مەن ارنايى تەحنيكالارعا قولدانىلمايدى.
تۇزەتۋلەرگە سايكەس، استانا مەن الماتى قالالارىندا كوممۋنالدىق اقىلى تۇراقتاردى ەنگىزۋگە جانە تۇراق ءۇشىن تولەم جاساماعاندارعا ايىپپۇل سالۋعا رۇقسات بەرىلەدى.
قۇجات ەندى سەناتتىڭ قاراۋىنا جىبەرىلەدى، سودان كەيىن پرەزيدەنتكە قول قويۋعا جولدانادى. ءتيىستى وزگەرىستەر زاڭعا قول قويىلعاننان كەيىن التى اي وتكەن سوڭ عانا كۇشىنە ەنەدى.
وسىعان بايلانىستى الداعى قىستا كولىكتى قىزدىرۋ قازىرگى قولدانىستاعى ءتارتىپ بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى، ياعني جاڭا شەكتەۋلەر ءالى قولدانىلمايدى.
بۇعان دەيىن ءى ءى م وكىلدەرى جول ءجۇرىسى تۋرالى زاڭداعى «بەس مينۋت» نورماسى كولىكتىڭ «توقتاۋى» مەن «تۇراعىنىڭ» ايىرماشىلىعىن ايقىنداۋ ءۇشىن ەنگىزىلگەنىن تۇسىندىرگەن بولاتىن.