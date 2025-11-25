كولىكتەگى جانارمايدى ۇنەمدەۋدىڭ 10 ءادىسى: ماماندار كەڭەسى
استانا. KAZINFORM - ادەتتە ءوندىرۋشى كورسەتكەن شىعىن مەن ناقتى جولداعى كورسەتكىش كوبىنە سايكەس كەلە بەرمەيدى.
بۇعان شينالارداعى قىسىمنان باستاپ، گازدى تىم جيى باساتىن ادەتكە دەيىن ونداعان فاكتور اسەر ەتۋى مۇمكىن. ءبىراق ارتىق شىعىننىڭ باسىم بولىگىن جۇرگىزۋشىنىڭ ءوزى-اق ازايتا الادى. ەندەشە ءبىز بۇگىن قانداي تاسىلدەر ءتيىمدى ەكەنىنە توقتالايىق، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، وتىن ۇنەمدىلىگى ەكى ۇلكەن توپقا بايلانىستى: كولىكتىڭ تەحنيكالىق جاعدايى جانە جۇرگىزۋ مانەرى.
تەحنيكالىق جاعداي: 30 پايىزعا دەيىن ۇنەم
كوپتەگەن اقاۋ وتىن شىعىنىن ارتتىرادى. Avtopribor وقۋ ءبولىمىنىڭ جەتەكشىسى ارتەم بەرەزين تەحنيكالىق فاكتورلاردىڭ جيىنتىق اسەرى 20-30 پايىزعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. كەيبىر كۇردەلى اقاۋلار بۇدان دا كوپ شىعىن تۋدىرۋى ىقتيمال.
وتتەگى داتچيگى بۇزىلسا، بۇل دەگەنىمىز 15-25 پايىز قوسىمشا شىعىن. بۇل شاعىن سەنسور جانارماي-اۋا قوسپاسىن رەتتەيدى. ول ىستەمەي قالعاندا، باسقارۋ بلوگى قوسپانى نورمادان ارتىق بايىتادى.
اۋا فيلترى بىتەلسە نەمەسە شام توزسا - تاعى 15 پايىز شىعىن. وتتەگى جەتىسپەۋى قوزعالتقىش جۇمىسىن ءتيىمسىز ەتەدى.
شينانىڭ قىسىمى تومەن بولسا - 3-5 پايىز. قىسىم نورمادان 20 پايىز ازايسا، كەدەرگى ارتادى.
كاتاليزاتور بىتەلسە - 5-7 پايىز شىعىن.
اۆتوكەڭەسشى ءارى ينجەنەر اناتولي فيرونوۆتىڭ ايتۋىنشا، وتىن شىعىنى كولىكتى تەكسەرۋ كەرەك دەگەندى بىلدىرەدى:
جولداعى ەسەپتەۋ كومپيۋتەردە تىم جوعارى بولسا - دياگنوستيكا قاجەت.
جۇرگىزۋ مانەرى: تاعى 40 پايىز ۇنەم
تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ جىلىنا ءبىر رەت جاسالادى، ال جۇرگىزۋ مانەرى كۇن سايىن اسەر ەتەدى - سوندىقتان ۇنەمدەۋدىڭ نەگىزگى بولىگى وسى جەردە ەكەنىن ۇمىتپاڭىز.
جايلى جۇرگىزۋ - 15-30 پايىز
كەنەت جىلدامداتۋ جانە كۇرت تەجەلۋ - ەڭ جيى قاتە. قالالىق قوزعالىس، باعدارشامدار، كەپتەلىس - ءبارى وتىندى تەز «جەيدى».
ماماندار ۇدەۋدە قوزعالتقىز اينالىمىن مينۋتىنا 2000-2500 اينالىم شەگىندە ۇستاۋعا كەڭەس بەرەدى. كوپ «ەكو» رەجيمدەرى ءدال وسى پرينتسيپپەن جۇمىس ىستەيدى.
ەرەكشە جاعداي - قاۋىپتى مانيەۆر نەمەسە باسىپ وزۋ. مۇندا كيكداۋن ورىندى بولادى.
تراسساداعى ءتيىمدى جىلدامدىق - 10 پايىز ۇنەم
جىلدامدىق 90-100 ك م/ساعات اسقاندا اۋا كەدەرگىسى دە وسەدى. ءار قوسىمشا 10 ك م/ساعات شامامەن 10 پايىز شىعىن قوسادى.
الدىن الا بولجاۋ - 5-10 پايىز
ADAC اۆتوكلۋبى مۇنى ەڭ ءتيىمدى تاسىلدەردىڭ ۇشتىگىنە قوسادى. مىسالى، الىستا كەلە جاتىپ باعدارشامدا جاسىل ءتۇستىڭ وشەيىن دەپ جاتقانىن بايقاساڭىز نەمەسە الدا كەپتەلىس بايقالسا - اياقتى گازدان بوساتىپ، جولدىڭ قالعان بولىگىن ينەرتسيامەن ءجۇرۋ كەرەك.
كولىكتى جاي وتالدىرىپ قويۋدى ادەتكە اينالدىرماڭىز - 5 پايىز ۇنەم
سوندىقتان توقتاپ تۇرعاندا قوزعالتقىشتى ۋاقىتشا ءسوندىرۋ ءۇشىن كولىكتەردە ستارت-ستوپ جۇيەلەرى بار. ەگەر ءسىز ءبىر ورىندا 30-60 سەكۋندتان كوپ تۇراتىنىڭىزدى بىلسەڭىز، قوزعالتقىشتى كىلتپەن وشىرگەن دە ءتيىمدى.
ارتىق جۇك جانە ۇستىڭگى جۇكسالعىش
فيرونوۆتىڭ ايتۋىنشا:
ءار 100 كەلى جۇك - 2 پايىز ارتىق شىعىن،
توبەدەگى بوكس - 10-20 پايىز ارتىق شىعىن.
كونديتسيونەر - 5-10 پايىز
جازدا تەرەزەنى اشىپ جۇرۋدەن گورى اۋا باپتاعىش قوسقان ۇنەمدىرەك: اشىق تەرەزەلەر اەروديناميكالىق شىعىندى ارتتىرادى.