ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    كولىكتەگى جانارمايدى ۇنەمدەۋدىڭ 10 ءادىسى: ماماندار كەڭەسى

    استانا. KAZINFORM - ادەتتە ءوندىرۋشى كورسەتكەن شىعىن مەن ناقتى جولداعى كورسەتكىش كوبىنە سايكەس كەلە بەرمەيدى.

    пробки, дорога, машины, көлік
    Фото: Айгерім Амантаева / Kazinform

    بۇعان شينالارداعى قىسىمنان باستاپ، گازدى تىم جيى باساتىن ادەتكە دەيىن ونداعان فاكتور اسەر ەتۋى مۇمكىن. ءبىراق ارتىق شىعىننىڭ باسىم بولىگىن جۇرگىزۋشىنىڭ ءوزى-اق ازايتا الادى. ەندەشە ءبىز بۇگىن قانداي تاسىلدەر ءتيىمدى ەكەنىنە توقتالايىق، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.

    مامانداردىڭ ايتۋىنشا، وتىن ۇنەمدىلىگى ەكى ۇلكەن توپقا بايلانىستى: كولىكتىڭ تەحنيكالىق جاعدايى جانە جۇرگىزۋ مانەرى.

    تەحنيكالىق جاعداي: 30 پايىزعا دەيىن ۇنەم

    كوپتەگەن اقاۋ وتىن شىعىنىن ارتتىرادى. Avtopribor وقۋ ءبولىمىنىڭ جەتەكشىسى ارتەم بەرەزين تەحنيكالىق فاكتورلاردىڭ جيىنتىق اسەرى 20-30 پايىزعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. كەيبىر كۇردەلى اقاۋلار بۇدان دا كوپ شىعىن تۋدىرۋى ىقتيمال.

    وتتەگى داتچيگى بۇزىلسا، بۇل دەگەنىمىز 15-25 پايىز قوسىمشا شىعىن. بۇل شاعىن سەنسور جانارماي-اۋا قوسپاسىن رەتتەيدى. ول ىستەمەي قالعاندا، باسقارۋ بلوگى قوسپانى نورمادان ارتىق بايىتادى.

    اۋا فيلترى بىتەلسە نەمەسە شام توزسا - تاعى 15 پايىز شىعىن. وتتەگى جەتىسپەۋى قوزعالتقىش جۇمىسىن ءتيىمسىز ەتەدى.

    شينانىڭ قىسىمى تومەن بولسا - 3-5 پايىز. قىسىم نورمادان 20 پايىز ازايسا، كەدەرگى ارتادى.

    كاتاليزاتور بىتەلسە - 5-7 پايىز شىعىن.

    اۆتوكەڭەسشى ءارى ينجەنەر اناتولي فيرونوۆتىڭ ايتۋىنشا، وتىن شىعىنى كولىكتى تەكسەرۋ كەرەك دەگەندى بىلدىرەدى:

    جولداعى ەسەپتەۋ كومپيۋتەردە تىم جوعارى بولسا - دياگنوستيكا قاجەت.

    جۇرگىزۋ مانەرى: تاعى 40 پايىز ۇنەم

    تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ جىلىنا ءبىر رەت جاسالادى، ال جۇرگىزۋ مانەرى كۇن سايىن اسەر ەتەدى - سوندىقتان ۇنەمدەۋدىڭ نەگىزگى بولىگى وسى جەردە ەكەنىن ۇمىتپاڭىز.

    جايلى جۇرگىزۋ - 15-30 پايىز

    كەنەت جىلدامداتۋ جانە كۇرت تەجەلۋ - ەڭ جيى قاتە. قالالىق قوزعالىس، باعدارشامدار، كەپتەلىس - ءبارى وتىندى تەز «جەيدى».

    ماماندار ۇدەۋدە قوزعالتقىز اينالىمىن مينۋتىنا 2000-2500 اينالىم شەگىندە ۇستاۋعا كەڭەس بەرەدى. كوپ «ەكو» رەجيمدەرى ءدال وسى پرينتسيپپەن جۇمىس ىستەيدى.

    ەرەكشە جاعداي - قاۋىپتى مانيەۆر نەمەسە باسىپ وزۋ. مۇندا كيكداۋن ورىندى بولادى.

    تراسساداعى ءتيىمدى جىلدامدىق - 10 پايىز ۇنەم

    جىلدامدىق 90-100 ك م/ساعات اسقاندا اۋا كەدەرگىسى دە وسەدى. ءار قوسىمشا 10 ك م/ساعات شامامەن 10 پايىز شىعىن قوسادى.

    الدىن الا بولجاۋ - 5-10 پايىز

    ADAC اۆتوكلۋبى مۇنى ەڭ ءتيىمدى تاسىلدەردىڭ ۇشتىگىنە قوسادى. مىسالى، الىستا كەلە جاتىپ باعدارشامدا جاسىل ءتۇستىڭ وشەيىن دەپ جاتقانىن بايقاساڭىز نەمەسە الدا كەپتەلىس بايقالسا - اياقتى گازدان بوساتىپ، جولدىڭ قالعان بولىگىن ينەرتسيامەن ءجۇرۋ كەرەك.

    كولىكتى جاي وتالدىرىپ قويۋدى ادەتكە اينالدىرماڭىز - 5 پايىز ۇنەم

    سوندىقتان توقتاپ تۇرعاندا قوزعالتقىشتى ۋاقىتشا ءسوندىرۋ ءۇشىن كولىكتەردە ستارت-ستوپ جۇيەلەرى بار. ەگەر ءسىز ءبىر ورىندا 30-60 سەكۋندتان كوپ تۇراتىنىڭىزدى بىلسەڭىز، قوزعالتقىشتى كىلتپەن وشىرگەن دە ءتيىمدى.

    ارتىق جۇك جانە ۇستىڭگى جۇكسالعىش

    فيرونوۆتىڭ ايتۋىنشا:

    ءار 100 كەلى جۇك - 2 پايىز ارتىق شىعىن،

    توبەدەگى بوكس - 10-20 پايىز ارتىق شىعىن.

    كونديتسيونەر - 5-10 پايىز

    جازدا تەرەزەنى اشىپ جۇرۋدەن گورى اۋا باپتاعىش قوسقان ۇنەمدىرەك: اشىق تەرەزەلەر اەروديناميكالىق شىعىندى ارتتىرادى.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
