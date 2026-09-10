كولىك مينيسترلىگىنىڭ ەكى شەنەۋنىگى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM – ۇ ق ك سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل قىزمەتى كولىك سالاسىنداعى سىبايلاس جەمقورلىق دەرەگىن انىقتادى.
بيىل تامىزدا ۆەدومستۆو پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن كولىك مينيسترلىگىنىڭ اۆتوموبيل كولىگى جانە كولىك باقىلاۋ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مەن اقمولا وبلىسى بويىنشا كولىك باقىلاۋى ينسپەكسياسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارىن ۇستاعان.
«ولار جۇكتەرى رۇقسات ەتىلگەن سالماق نورمالارىنان اسىپ كەتكەن كولىكتەردىڭ كەدەرگىسىز ءجۇرۋىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى قۇقىققا قارسى ارەكەتتە كۇدىكتى بولىپ وتىر. تەرگەۋ مالىمەتىنە سايكەس ولار كاسىپكەرلەردەن 40 ميلليون تەڭگەدەن اسا سوماعا ماتەريالدىق سىياقى العان»، - دەپ جازىلعان ۇ ق ك حابارلاماسىندا.
سوت سانكسياسىمەن كۇدىكتىلەر قاماۋعا الىندى. سوتالدى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.