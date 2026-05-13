كولىكپەن ساياحاتتاۋ: الىس ساپارعا قالاي دايىندالۋ قاجەت
استانا. KAZINFORM - كولىكپەن ساياحاتتاۋ سوڭعى جىلدارى كوپشىلىك اراسىندا كەڭىنەن تانىمال بولا باستادى. اسىرەسە جاز مەزگىلىندە ادامدار جاقىن وڭىرلەرگە نەمەسە تابيعات اياسىنا اۆتوكولىكپەن جيى اتتانادى.
ال ساپارىڭىز ءساتتى ءارى قاۋىپسىز ءوتسىن دەسەڭىز، الدىن الا دايىندىققا ءمان بەرىڭىز. ماماندار ساپار الدىندا كولىكتىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن تەكسەرىپ، جولعا قاجەتتى زاتتاردى دايىنداپ قويۋعا كەڭەس بەرەدى.
كولىكتى الدىن الا تەكسەرۋ قاجەت
جولعا شىعار الدىندا موتور مايىنىڭ دەڭگەيىن، اينەك جۋعىش سۇيىقتىقتى جانە سالقىنداتقىش جۇيەنى تەكسەرگەن دۇرىس. سونىمەن قاتار تەجەگىش جۇيەسىنىڭ، فارلاردىڭ، اينەك سۇرتكىشتەردىڭ دۇرىس جۇمىس ىستەيتىنىنە جانە دوڭگەلەكتەردەگى اۋا قىسىمىنا نازار اۋدارۋ قاجەت.
ماماندار كولىكتە قوسالقى دوڭگەلەكتىڭ بولۋى كەرەكتىگىن ايتادى. ونى قالاي اۋىستىرۋدى بىلمەيتىن جۇرگىزۋشىلەر الدىن الا نۇسقاۋلىق قاراپ نەمەسە بەينەساباق جۇكتەپ العانى ءجون. بۇل توتەنشە جاعدايدا ۋاقىت جوعالتپاۋعا كومەكتەسەدى.
كولىكتىڭ جۇكسالعىشىندا اپاتتىق توقتاۋ بەلگىسى، جارىق قايتاراتىن كەۋدەشە، ءورت سوندىرگىش، سورعى، اككۋمۋلياتورعا ارنالعان سىمدار، سۇيرەۋ ارقانى، دومكرات جانە ۇساق جوندەۋگە ارنالعان قۇرالدار بولعانى دۇرىس. بۇدان بولەك، اۋىزسۋ مەن تەلەفون قۋاتتاعىشتارىن دا ۇمىتپاعان ءجون.
ءدارى قوبديشاسىنا ەرەكشە ءمان بەرگەن دۇرىس
جولعا شىققاندا ءدارى قوبديشاسىنىڭ تولىق بولۋى اسا ماڭىزدى. ستاندارتتى كولىك قوبديشاسىندا العاشقى كومەككە قاجەت كەيبىر دارىلەر بولمايدى. سوندىقتان ماماندار اۋىرسىنۋدى باساتىن، دەنە قىزۋىن تۇسىرەتىن دارىلەردى، ۋلانۋعا، اللەرگيا مەن كۇيىككە قارسى پرەپاراتتاردى قوسىمشا الىپ جۇرۋگە كەڭەس بەرەدى.
ال ۇزاق ساپارعا شىعاتىندار جىلى كيىم، كورپە، جەڭىل تاماق، كولىك نۇسقاۋلىعى، قۇجاتتاردىڭ ەلەكتروندى كوشىرمەسى، ساقتاندىرۋ كومپانياسىنىڭ بايلانىس نومىرلەرى مەن قولما-قول اقشا دايىنداپ قويعانى ءجون. سەبەبى جول بويىندا بارلىق جەردە كارتا ارقىلى تولەم جاساۋ مۇمكىن بولا بەرمەيدى.
جولعا العاش رەت شىقساڭىز، كۇردەلى باعىت تاڭداماڭىز
ماماندار العاش رەت ۇزاق جولعا شىعاتىن جۇرگىزۋشىلەرگە 2-4 كۇندىك قاراپايىم باعىتتاردى تاڭداۋعا كەڭەس بەرەدى. جول بويىندا جانارماي بەكەتتەرى، دەمالىس ورىندارى مەن ءدامحانالارى بار باعىتتار قاۋىپسىز ءارى ىڭعايلى سانالادى.
العاشقى ساپاردا تىم ۇزاق نەمەسە تۇنگى جول جۇرۋدەن باس تارتقان دۇرىس. كۇنىنە 4-6 ساعاتتان ارتىق رولدە وتىرماۋعا كەڭەس بەرىلەدى. سونداي-اق ءبىر كۇندە بىرنەشە مۋزەي ارالاپ، ۇزاق سەرۋەندەپ، تاعى باسقا كوپ جوسپار قۇرۋ جۇرگىزۋشىنى دە، جولاۋشىلاردى دا تەز شارشاتادى.
ساراپشىلار جول ساپارىندا كۇتپەگەن ايالدامالارعا دا ۋاقىت قالدىرۋ كەرەكتىگىن ايتادى. كەيدە جول بويىنداعى شاعىن ءدامحانادا تۇسكى اس ءىشۋ، كولگە شومىلۋ نەمەسە تابيعاتتى تاماشالاۋ ساپاردىڭ ەڭ اسەرلى ساتىنە اينالۋى مۇمكىن.
ناۆيگاتور كورسەتكەن ۋاقىتقا قوسىمشا ۋاقىت قوسىڭىز
ەگەر ناۆيگاتور جولعا ءتورت ساعات كەتەتىنىن كورسەتسە، وعان كەمىندە تاعى ءبىر ساعات قوسقان دۇرىس. سەبەبى كەپتەلىس، جانارماي قۇيۋ نەمەسە دەمالۋ ءۇشىن ايالداۋعا ۋاقىت كەتەدى. اسىرەسە جالعىز جۇرگىزۋشى بولسا، بۇل وتە ماڭىزدى.
جولعا شىعار الدىندا باعىت بويىنداعى جانارماي بەكەتتەرىن، ءدامحانالاردى، اقىلى جول ۋچاسكەلەرىن جانە قاجەت جاعدايدا قونۋعا بولاتىن ورىنداردى الدىن الا قاراپ شىققان ءجون. بۇل ارتىق ابىگەردەن ساقتايدى.
ينتەرنەت جوعالۋى مۇمكىن
ۇزاق تراسسالاردا، ءتىپتى ۇلكەن قالالاردىڭ ماڭىندا دا بايلانىس ناشارلاپ كەتۋى مۇمكىن. سوندىقتان ماماندار وفلاين كارتالاردى الدىن الا جۇكتەپ الۋعا كەڭەس بەرەدى. سونىمەن قاتار قوناقۇيلەردىڭ، جانارماي بەكەتتەرىنىڭ جانە كورىكتى ورىنداردىڭ مەكەنجايلارىن ساقتاپ قويعان دۇرىس.
ەگەر ساپار باعىتى ادام از قونىستانعان ايماقتار ارقىلى وتسە، قاعاز كارتانى دا بىرگە العان ءجون. ال جاقىن ادامدارعا ساپار جوسپارىن ايتىپ كەتكەن قاۋىپسىزدىك تۇرعىسىنان ماڭىزدى.
جولاۋشىلاردىڭ جايلىلىعىن ۇمىتپاۋ كەرەك
ەگەر كولىكتە بالالار، ەگدە جاستاعى ادامدار نەمەسە ءۇي جانۋارلارى بولسا، باعىتتى سولاردىڭ جاعدايىنا قاراي جوسپارلاعان دۇرىس. الدىن الا ايالدايتىن ورىنداردى بەلگىلەپ، كولىك سالونىنا سۋ، جەڭىل تاماق، مايلىقتار، قۋاتتاعىشتار، جاستىق، كورپە جانە قاجەتتى دارىلەردى دايىنداپ قويعان ءجون.
بالالارمەن ساپارعا شىققاندا ويىنشىقتار، بوياماقتار، جول ويىندارى نەمەسە الدىن الا جۇكتەلگەن مۋلتفيلمدەرى بار پلانشەت كومەكتەسەدى. ال جولدا جەۋگە ىڭعايلى تاعام رەتىندە جەمىس- جيدەك، كوكونىس، پەچەنە نەمەسە جۇمساق قاپتاماداعى پيۋرە العان ىڭعايلى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جولعا دۇرىس دايىندىق جاساۋ - قاۋىپسىز ءارى جايلى ساپاردىڭ باستى كەپىلى.