كولىك سالىعىن 1-ساۋىرگە دەيىن تولەۋ كەرەك: قازاقستاندىقتار نەنى ءبىلۋى قاجەت؟
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىقتار 2025 -جىل ءۇشىن كولىك سالىعىن 1-ساۋىرگە دەيىن تولەۋى ءتيىس، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
Tengri Auto مالىمەتىنشە، جەكە تۇلعالار تولەمدى 2026 -جىلدىڭ 1-ساۋىرىنەن كەشىكتىرمەي تولەۋى قاجەت.
سالىق مولشەرى ءاربىر كولىك قۇرالى ءۇشىن جەكە ەسەپتەلەدى. ول كولىكتىڭ قوزعالتقىش كولەمىنە بايلانىستى بولادى جانە ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) نەگىزىندە انىقتالادى.
كولىك سالىعىن قالاي ەسەپتەيدى؟
2026 -جىلى 2025 -جىلعى ەسەپتى كەزەڭ ءۇشىن سالىقتى ەسەپتەۋ كەزىندە 2025 -جىلى قولدانىلعان ا ە ك پايدالانىلادى. ول 3692 تەڭگە بولعان (سالىستىرۋ ءۇشىن: قازىرگى ۋاقىتتا ا ە ك 4325 تەڭگەنى قۇرايدى).
ادەتتە قوزعالتقىش كولەمى ۇلكەن اۆتوكولىك يەلەرى جوعارى مولشەردە سالىق تولەيدى.
سالىقتىڭ ناقتى مولشەرىن مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ سايتىنداعى ارنايى كالكۋلياتور ارقىلى بىلۋگە بولادى. ەسەپتەۋ ءۇشىن: جىلدى، كولىككە يەلىك ەتكەن ايلار سانىن، كولىك ءتۇرىن، قوزعالتقىش كولەمىن كورسەتۋ قاجەت.