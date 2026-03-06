ق ز
    14:10, 06 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    كولىك سالىعىن 1-ساۋىرگە دەيىن تولەۋ كەرەك: قازاقستاندىقتار نەنى ءبىلۋى قاجەت؟

    استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىقتار 2025 -جىل ءۇشىن كولىك سالىعىن 1-ساۋىرگە دەيىن تولەۋى ءتيىس، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.

    Фото: istockphoto.com

    Tengri Auto مالىمەتىنشە، جەكە تۇلعالار تولەمدى 2026 -جىلدىڭ 1-ساۋىرىنەن كەشىكتىرمەي تولەۋى قاجەت.

    سالىق مولشەرى ءاربىر كولىك قۇرالى ءۇشىن جەكە ەسەپتەلەدى. ول كولىكتىڭ قوزعالتقىش كولەمىنە بايلانىستى بولادى جانە ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) نەگىزىندە انىقتالادى.

    كولىك سالىعىن قالاي ەسەپتەيدى؟

    2026 -جىلى 2025 -جىلعى ەسەپتى كەزەڭ ءۇشىن سالىقتى ەسەپتەۋ كەزىندە 2025 -جىلى قولدانىلعان ا ە ك پايدالانىلادى. ول 3692 تەڭگە بولعان (سالىستىرۋ ءۇشىن: قازىرگى ۋاقىتتا ا ە ك 4325 تەڭگەنى قۇرايدى).

    ادەتتە قوزعالتقىش كولەمى ۇلكەن اۆتوكولىك يەلەرى جوعارى مولشەردە سالىق تولەيدى.

    سالىقتىڭ ناقتى مولشەرىن مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ سايتىنداعى ارنايى كالكۋلياتور ارقىلى بىلۋگە بولادى. ەسەپتەۋ ءۇشىن: جىلدى، كولىككە يەلىك ەتكەن ايلار سانىن، كولىك ءتۇرىن، قوزعالتقىش كولەمىن كورسەتۋ قاجەت.

