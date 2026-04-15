كولىك سالاسىندا كورسەتىلگەن قىزمەت كولەمى 2,9 تريلليون تەڭگەگە جەتتى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى قاڭتار- ناۋرىز ايلارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاننىڭ كولىك سالاسى نەگىزگى كورسەتكىشتەر بويىنشا تۇراقتى ءوسىم كورسەتىپ وتىر. ناقتى كولەم يندەكسى 112,8 پايىز شاماسىندا، دەپ حابارلايدى كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كورسەتىلگەن قىزمەتتەر كولەمى 2,9 تريلليون تەڭگەگە جەتتى، بۇل 2025 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىندەگى كورسەتكىشتەن (2,4 تريلليون تەڭگە) اسىپ تۇسەدى.
تاسىمالدانعان جۇكتىڭ جالپى كولەمى وتكەن جىلدىڭ قاڭتار- ناۋرىز ايلارىمەن سالىستىرعاندا 8 پايىزعا ارتىپ، 239,8 ميلليون تونناعا ۇلعايدى (222 ميلليون توننا).
جولاۋشىلار تاسىمالىنىڭ كولەمى 9,3 پايىزعا ءوسىپ، 483,7 ميلليون ادامعا جەتتى. ال 2025 -جىلدىڭ وسى كەزەڭىندە بۇل كورسەتكىش 442,5 ميلليون جولاۋشىنى قۇراعان بولاتىن.
جىل سوڭىنا دەيىن وڭ ديناميكانى ساقتاۋ ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلەدى. اتاپ ايتقاندا، جۇمىستىڭ بارلىق تۇرىمەن 11 مىڭ شاقىرىم اۆتوموبيل جولىن قامتۋ جوسپارلانعان.
تەمىرجول سالاسىندا «داربازا - ماقتاارال» جانە «مويىنتى - قىزىلجار» جاڭا جەلىلەرىنىڭ قۇرىلىسىن اياقتاۋ جوسپارلانعان. بۇل جەلىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرىپ، ەلدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىندا بيىل كاتونقاراعاي، زايسان جانە كەندىرلى تۋريستىك ايماقتارىندا ءۇش جاڭا اۋەجايدىڭ قۇرىلىسىن اياقتاۋ كوزدەلگەن.
كولىك پاركىن جاڭارتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ وتىر. 2026 -جىلى 9 اۋە كەمەسىن ساتىپ الۋ جوسپارلانعان. جىل باسىنان بەرى 3 ۇشاق الىندى: Air Astana - بىرەۋ، SCAT Airlines - ەكەۋ.
سونىمەن قاتار، 1800 بىرلىك جىلجىمالى قۇرامدى جاڭارتۋ قاراستىرىلعان، ونىڭ ىشىندە: 236 لوكوموتيۆ، 1373 جۇك ۆاگونى جانە 191 جولاۋشىلار ۆاگونى بار.
- اتالعان شارالاردى ىسكە اسىرۋ كولىك سالاسىنىڭ تۇراقتى ءوسۋىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە 2026 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ناقتى كولەم يندەكسىنىڭ جوسپارلى 110 پايىز دەڭگەيىنە قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.