كولىك ۇرلىعىنىڭ جاڭا سحەماسى اشكەرەلەندى
ەلىمىزدە اۆتوكولىك پەن جۇك تاسىمالى سيفرلانعان سايىن قىلمىس تا جاڭا كەيىپكە ەنىپ جاتىر. ىشكى ىستەر ورگاندارى ونلاين-پلاتفورمالار ارقىلى جاسالاتىن كولىك ۇرلىعىنىڭ تىڭ سحەماسىن انىقتادى، دەپ جازادى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ەلىمىزدە اۆتوكولىكتەردى ۇرلاۋدىڭ جاڭا ءتاسىلى پايدا بولعانىن مالىمدەدى. قىلمىستىق سحەما لوگيستيكالىق ونلاين- پلاتفورمالاردى پايدالانۋعا نەگىزدەلگەن.
تەرگەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، تاپسىرىس بەرۋشىلەر مەن ارنايى كولىك تاسىمالداۋشى حابارلاندىرۋلارىن Della جانە Fa-Fa.kz سەكىلدى سەرۆيستەرگە ورنالاستىرادى. كوبىنە باعىتتار الماتى مەن الماتى وبلىسىنان ەلدىڭ وزگە وڭىرلەرىنە قاراي بەلگىلەنەدى.
وسى حابارلاندىرۋلارعا قىلمىسكەرلەر جاۋاپ بەرەدى. ولار ءبىر مەزەتتە ەكى رولگە كىرەدى. بىرىندە كليەنتتەرگە وزدەرىن تاسىمالداۋشى رەتىندە تانىستىرسا، بىرىندە جۇرگىزۋشىلەرگە الەۋەتتى تاپسىرىس بەرۋشى بولىپ كورىنەدى. بارلىق شارت كەلىسىلگەن سوڭ، جۇك تيەگەن كولىك قالادان ۇزاي بەرگەندە، قىلمىسكەرلەر تاسىمالدانعان اۆتوكولىك نەمەسە جۇكتى باسقا جەرگە اۋىستىرىپ، ءىزىن سۋىتادى.
ءى ءى م بۇل سحەمانىڭ قاۋىپتىلىگى ونىڭ «زاڭدى كەلىسىم» تۇرىندە جاسالۋىندا ەكەنىن اتاپ ءوتتى. قۇجاتتار مەن حات الماسۋ بار بولعانىمەن، ءىس جۇزىندە جۇك يەسى دە، جۇرگىزۋشى دە الاياقتاردىڭ قۇربانىنا اينالادى.
ۆەدومستۆو ازاماتتارعا ونلاين-پلاتفورمالار ارقىلى تاسىمال ۇيىمداستىرعاندا ساق بولۋعا شاقىرادى. اتاپ ايتقاندا، تاسىمالداۋشىنىڭ قۇجاتتارىن مۇقيات تەكسەرۋ، الدىن الا تولەم جاساۋعا اسىقپاۋ، مارشرۋت پەن بايلانىس دەرەكتەرىن ناقتىلاۋ قاجەت.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاعداي سيفرلىق قىزمەتتەر دامىعان سايىن قىلمىستىڭ دا سول ورتاعا بەيىمدەلىپ جاتقانىن كورسەتەدى. سوندىقتان قاۋىپسىزدىك ەندى تەك جولدا ەمەس، ەكراننىڭ ارعى بەتىندە دە قامتاماسىز ەتىلۋى ءتيىس.
ابزال ماقاش
Egemen.kz