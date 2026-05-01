KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    كولىك مينيسترلىگى جەكەمەنشىك پويىزدارعا تەكسەرۋ جۇرگىزىپ، كەمشىلىكتەردى انىقتادى

    استانا. KAZINFORM - كولىك مينيسترلىگى باس كولىك پروكۋراتۋراسىنىڭ وكىلدەرىمەن بىرلەسىپ، جەكەمەنشىك تاسىمالداۋشىلار پويىزدارىنا ينسپەكسيالىق تەكسەرۋلەر جۇرگىزدى.

    Көлік министрлігі жекеменшік пойыздарға тексеру жүргізіп, кемшіліктерді анықтады
    فوتو: كولىك مينيسترلىگى

    تەكسەرۋلەردىڭ ماقساتى - قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىنىڭ، سانيتارلىق نورمالاردىڭ ساقتالۋىن جانە جولاۋشىلارعا كورسەتىلەتىن قىزمەت ساپاسىن باقىلاۋ.

    Көлік министрлігі жекеменшік пойыздарға тексеру жүргізіп, кемшіліктерді анықтады
    فوتو: كولىك مينيسترلىگى

    رەيدتىك ءىس-شارالار بارىسىندا موبيلدى توپتار كەلەسى كومپانيالاردىڭ پويىز قۇرامدارىن تەكسەردى:
    «سارى- اركا كومپاني» ج ش س (№57 باعىت استانا - ورال)؛
    «KAZ RAIL» ج ش س (№655ت باعىت استانا - ارقالىق)؛
    «تۋركسيب استانا» ج ش س (№43 باعىت قوستاناي - الماتى)؛
    «Nomadas» ج ش س (№55 باعىت قىزىلوردا - كوكشەتاۋ).

    تەكسەرۋ بارىسىندا ۆاگونداردىڭ تەحنيكالىق جاي- كۇيىنە، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندارعا ارنالعان ارنايى كۋپەلەردىڭ جابدىقتالۋىنا، توسەك-ورىن جابدىقتارىنىڭ تازالىعىنا، سونداي-اق بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرىنىڭ جۇمىسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. قاراۋ ناتيجەسىندە ىشكى ينۆەنتار جاعدايى مەن قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىنا قاتىستى جەكەلەگەن زاڭ بۇزۋ انىقتالدى.

    Көлік министрлігі жекеменшік пойыздарға тексеру жүргізіп, кемшіліктерді анықтады
    فوتو: كولىك مينيسترلىگى

    تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاسىمالداۋشىلاردىڭ جۇمىسىنداعى كەمشىلىكتەر انىقتالىپ، ءتيىستى نۇسقامالار بەرىلدى، اكتىلەر راسىمدەلدى.

    كولىك مينيسترلىگى جولاۋشىلارعا انىقتالعان زاڭبۇزۋشىلىقتار تۋرالى 77000983535+ ءنومىرى ارقىلى مەسسەندجەرلەر ارقىلى جەدەل احۋال ورتالىعىنا حابارلاسۋعا بولاتىنىن ەسكەرتەدى.

    ايتا كەتەلىك ماڭعىستاۋدا پويىزدان 84 ليتر زاڭسىز الكوگول تاركىلەنگەن ەدى.

    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    اۆتور