كولىك مينيسترلىگى جەكەمەنشىك پويىزدارعا تەكسەرۋ جۇرگىزىپ، كەمشىلىكتەردى انىقتادى
استانا. KAZINFORM - كولىك مينيسترلىگى باس كولىك پروكۋراتۋراسىنىڭ وكىلدەرىمەن بىرلەسىپ، جەكەمەنشىك تاسىمالداۋشىلار پويىزدارىنا ينسپەكسيالىق تەكسەرۋلەر جۇرگىزدى.
تەكسەرۋلەردىڭ ماقساتى - قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىنىڭ، سانيتارلىق نورمالاردىڭ ساقتالۋىن جانە جولاۋشىلارعا كورسەتىلەتىن قىزمەت ساپاسىن باقىلاۋ.
رەيدتىك ءىس-شارالار بارىسىندا موبيلدى توپتار كەلەسى كومپانيالاردىڭ پويىز قۇرامدارىن تەكسەردى:
«سارى- اركا كومپاني» ج ش س (№57 باعىت استانا - ورال)؛
«KAZ RAIL» ج ش س (№655ت باعىت استانا - ارقالىق)؛
«تۋركسيب استانا» ج ش س (№43 باعىت قوستاناي - الماتى)؛
«Nomadas» ج ش س (№55 باعىت قىزىلوردا - كوكشەتاۋ).
تەكسەرۋ بارىسىندا ۆاگونداردىڭ تەحنيكالىق جاي- كۇيىنە، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندارعا ارنالعان ارنايى كۋپەلەردىڭ جابدىقتالۋىنا، توسەك-ورىن جابدىقتارىنىڭ تازالىعىنا، سونداي-اق بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرىنىڭ جۇمىسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. قاراۋ ناتيجەسىندە ىشكى ينۆەنتار جاعدايى مەن قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىنا قاتىستى جەكەلەگەن زاڭ بۇزۋ انىقتالدى.
تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاسىمالداۋشىلاردىڭ جۇمىسىنداعى كەمشىلىكتەر انىقتالىپ، ءتيىستى نۇسقامالار بەرىلدى، اكتىلەر راسىمدەلدى.
كولىك مينيسترلىگى جولاۋشىلارعا انىقتالعان زاڭبۇزۋشىلىقتار تۋرالى 77000983535+ ءنومىرى ارقىلى مەسسەندجەرلەر ارقىلى جەدەل احۋال ورتالىعىنا حابارلاسۋعا بولاتىنىن ەسكەرتەدى.
ايتا كەتەلىك ماڭعىستاۋدا پويىزدان 84 ليتر زاڭسىز الكوگول تاركىلەنگەن ەدى.