كولىك شيناسىن قاي ۋاقىتتا اۋىستىرۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول ساراپشىلارىنىڭ ايتۋىنشا، كوپتەگەن جۇرگىزۋشىلەر شينانىڭ ماڭىزىن جەتە باعالامايدى. الايدا ول - اۆتوكولىكتىڭ جولمەن جاناساتىن جالعىز بولىگى.
شينانىڭ جاعدايى كولىكتىڭ باسقارىلۋىنا، تەجەلۋ قاشىقتىعىنا جانە جانارماي شىعىنىنا تىكەلەي اسەر ەتەدى. ەڭ باستىسى - ونىڭ ساپاسى جۇرگىزۋشى مەن جولاۋشىلاردىڭ ومىرىنە قاتىستى.
رەزەڭكەنىڭ ەسكىرۋى
ۋاقىت وتە كەلە شينا سەرپىندىلىگىن جوعالتىپ، بەتىندە ميكروجارىقتار پايدا بولادى، ال ىشكى مەتال كوردى السىرەيدى. سىرت كوزگە ءبۇتىن كورىنگەنىمەن، جارىلىپ كەتۋ قاۋپى كۇننەن كۇنگە ارتا بەرەدى.
قىزۋدىڭ قاۋىپتىلىگى
سۋىقتان ىستىققا اۋىسقان كەزدە شينانىڭ ىشكى قىسىمى تابيعي تۇردە وسەدى. جىلدامدىق پەن ۇيكەلىستەن قوسىمشا قىزۋ پايدا بولىپ، قىسىم كريتيكالىق دەڭگەيگە جەتۋى مۇمكىن. ارتىق ۇرلەنگەن شينا كولىكتى باسقارۋدى قيىنداتۋمەن قاتار جارىلىپ كەتۋ قاۋپىن تۋدىرادى.
پروتەكتور مەن جاڭبىرداعى قاۋىپ
زاڭ بويىنشا پروتەكتوردىڭ ەڭ تومەنگى تەرەڭدىگى - 1,6 م م. ءبىراق مامانداردىڭ ايتۋىنشا، 3 م م دەڭگەيىندە-اق دىمقىل جولدا ۇستامدىلىق كۇرت تومەندەيدى. بۇل سۋ ۇستىندە سىرعاناۋ اسەرىن تۋعىزىپ، كولىك سۋدىڭ بەتىندە سىرعىپ، جۇرگىزۋشى باقىلاۋدى جوعالتۋى مۇمكىن.
«گرىجا» جانە جاسىرىن زاقىمدار
بورديۋرگە قاتتى سوعىلۋ نەمەسە تەرەڭ شۇڭقىرعا ءتۇسۋ شينانىڭ قاڭقاسىن دەفورماتسيالايدى. سىرتتا پايدا بولعان «گرىجا» - جاسىرىن جارىلۋ قاۋپىن توندىرەدى. جۇكتەمە كەزىندە مۇنداي شينا ەسكەرتۋسىز جارىلادى.
ءار جۇرگىزۋشى ەستە ۇستاۋى ءتيىس
شينانىڭ قىسىمىن ايىنا كەمىندە ءبىر رەت تەكسەرىڭىز؛
بۇيىرلەرىن (جارىقتار، كەسىك جانە ىسىنۋلەر) قاراپ وتىرىڭىز؛
5 جىلدان اسقان شينالاردى پروتەكتورى تەرەڭ بولسا دا اۋىستىرىڭىز؛
اۆتوكولىكتى شامادان تىس جۇكتەمەڭىز جانە قاتتى سوققىلاردان ساق بولىڭىز.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ەڭ باستى ەرەجە - شينالارعا ۇنەم جاساماۋ. ويتكەنى ولاردىڭ جارامدىلىعى - جۇرگىزۋشى مەن جولداعى وزگە دە ادامداردىڭ قاۋىپسىزدىگىنىڭ كەپىلى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جاۋىننان كەيىنگى جول نەگە قاۋىپتى ەكەنىن جازعانبىز.