كولىك ءنومىرىن جاسىرعان جۇرگىزۋشىلەر قاماۋعا الىندى
استانا. قازاقپارات - جامبىل وبلىسىندا مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرىن ادەيى جاسىرعان جۇرگىزۋشىلەر جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
اتاپ ايتقاندا باتىس ەۋروپا - باتىس قىتاي حالىقارالىق اۆتوجولىندا Daf جۇك كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرىنىڭ ءبىر ءارپىن مايلىقپەن جاۋىپ العانى بەلگىلى بولدى. جۇرگىزۋشى بۇل ارەكەتكە اقىلى جول ءۇشىن تولەم جاساماۋ، سونداي-اق بەينەباقىلاۋعا تۇسپەۋ ماقساتىندا بارعان.
سونىمەن قاتار جەدەل ءىس-شارا بارىسىندا تاعى ءبىر Daf جۇك كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرىن ارنايى تەحنيكالىق قۇرىلعى ارقىلى تروسپەن ادەيى جاسىرىپ العانى انىقتالدى.
«اتالعان فاكتىلەر بويىنشا جۇرگىزۋشىلەرگە قاتىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 590-بابىنىڭ 4-بولىگىنە سايكەس اكىمشىلىك ءىس قوزعالدى. سوت شەشىمىمەن قۇقىق بۇزۋشىلار ءبىر جىل مەرزىمگە كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلىپ، تيىسىنشە بەس تاۋلىككە جانە ەكى تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
بۇدان بولەك، جەدەل-الدىن الۋ ءىس-شاراسى بارىسىندا توقتاتىلعان Alphard اۆتوكولىگىنىڭ مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرىنىڭ جالعان ەكەنى انىقتالدى. سونداي-اق بۇل كولىكتىڭ وتكەن جىلى ەسەپتەن شىعارىلعانى بەلگىلى بولدى.
اتالعان ورەسكەل قۇقىق بۇزۋشىلىق بويىنشا ق ر ا ق ب ت ك-نىڭ 590-بابىنىڭ 4-بولىگىنە سايكەس، جۇرگىزۋشىنى ءبىر جىل مەرزىمگە كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىپ، اكىمشىلىك قاماۋعا الۋ جازاسى قاراستىرىلىپ وتىر. ءىس ماتەريالدارى سوتقا جولداندى.